Estes são os TRUQUES para aumentar sua aposentadoria

Revisão da vida toda aprovada no Congresso Nacional, mas e agora? Quem é que pode solicitar um novo cálculo, afinal?

Muitos segurados ainda se sentem perdidos e não sabem muito bem quem é que tem o direito de refazer os cálculos e ter sua aposentadoria aumentada.

Sendo assim, separamos todas as informações mais importantes que você precisa ter a respeito da solicitação. Por isso, veja aqui os requisitos necessários e onde recorrer para ter o valor do seu benefício aumentado.

Aposentadorias INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social é a autarquia ligada ao Ministério do Trabalho e Previdência responsável por recolher contribuições de seus segurados, bem como atender milhões de cidadãos brasileiros de acordo com seus benefícios.

Os segurados INSS possuem o direito de acesso à benefícios como aposentadoria, auxílios e pensões. Nesse sentido, os valores repassados pela instituição devem obedecer à uma quantia estabelecida entre o piso e o teto, definidos a cada ano.

Sendo assim, o piso do INSS corresponde ao valor mínimo pago ao segurado e ele é estabelecido de acordo com o valor do salário mínimo nacional. Em 2022, o piso é, portanto, R$ 1.212.

Já o teto previdenciário é o valor máximo pelo pelo INSS e, atualmente, corresponde ao valor de R$ 7.083,22.

Em relação às aposentadoria, almejada por tantos trabalhadores brasileiros e uma das principais atribuições do INSS, a categoria é dividida em oito diferentes modalidades, cada uma, é claro, definida de acordo com requisitos, condições e abrangências próprias.

Sendo assim, veja quais são as modalidades inclusas no programa geral de aposentadoria INSS:

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição; Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade; Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição; Aposentadoria por Idade Rural; Aposentadoria por Idade Urbana; Aposentadoria por Invalidez; Aposentadoria por Tempo de Contribuição; Aposentadoria por Tempo de Contribuição do Professor.

Medida aprovada: quem tem direito de solicitar a revisão da vida toda?

Bom, já em relação à medida aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional, a chamada revisão da vida toda, ela é destinada àqueles que já estão aposentados. Além destes, a medida inclui os segurados que recebem o auxílio-doença, o auxílio-acidente e a pensão por morte.

Dessa forma, os segurados que possuem contribuições anteriores à 1994 poderão, caso a média dos valores dos salários seja maior que o média calculada no período posterior seja maior.

Sendo assim, ao considerar a remuneração dos segurados no período anterior ao que marca a criação do plano real, aposentados e algumas outras categorias porem, por meio judicial, solicitar um novo cálculo que considere tais valores.

Para ter direito, é exigido que o pagamento da primeira aposentadoria, auxílio ou pensão tenha sido feita há, pelo menos, dez anos. Além disso, o cálculo deve ser feito com especialista contratado, que irá reunir todas as informações necessárias.

Atenção! Cuidados necessários

Apesar da aprovação da revisão da vida toda ser uma vitória importante para os aposentados, que poderão ter os sues benefícios revistos e aumentados, é preciso saber quando você deve, ou não, solicitar a revisão.

Isso porque, se os documentos que você apresentar comprovarem que você não apenas não está apto a reajustar as parcelas da sua aposentadoria, como também comprovar que você deveria estar recebendo menos, isso será feito.

Ou seja, caso você não esteja certo de que o benefício será aumentado, o que pode acontecer é, inclusive, que os cálculos apontem para uma redução no valor da aposentadoria que você já recebe.

Sendo assim, ninguém gostaria de receber menos, não é mesmo? Por isso revise todos os seus dados e tenha certeza de que, caso aprovado, o cálculo será positivo para você.