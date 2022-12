MEI pode se aposentar e receber pensão do INSS? Entenda

O Microempreendedor Individual é uma modalidade criada para atender aqueles que necessitam de autonomia para fornecer seus serviços e produtos. Sendo assim, o MEI possui uma série de benefícios e facilitações ao se formalizar.

No entanto, muitos ainda possuem algumas dúvidas bastante fundamentais a respeito dos direitos e dos benefícios que essa categoria pode acessar.

Nesse sentido, separamos as informações mais importantes a respeito dos benefícios INSS e em como eles estão disponíveis para os MEIs.

Afinal, estas pessoas poderão se aposentar e receber pensão? Entenda melhor e saiba mais.

Benefícios INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social é a autarquia designada pelo Governo Federal responsável por recolher as contribuições dos cidadãos brasileiros a fim de garantir o direito à benefícios como aposentadoria, auxílios e pensão a depender dos casos no qual se inserem.

Cada contribuição é determinada de acordo com certas regras e predefinições, bem como o valor dos benefícios pagos também variam.

Sendo assim, o repasse de suas parcelas mensais obedece a um piso e um teto. Nesse caso, o piso corresponde ao menor valor pago pelo INSS aos seus segurados, referentes ao valor do salário mínimo e o teto previdenciário é o valor máximo pago, atualmente sendo de R$ 7.083,22.

Modalidades de contribuição

Como se sabe, o recolhimento dos valores das parcelas do INSS são feitas diretamente da folha de pagamento dos trabalhadores de carteira assinada, mas o recolhimento não é tão simples assim.

Não só existe uma outra modalidade de contribuição, como também a abrangência é maior do que você imagina. Conheça as diferenças e saiba o que se aplica em cada caso.

Contribuição obrigatória

Em primeiro lugar, essa é a contribuição ao INSS que o trabalhador realiza, seja qual for a atividade, desde que remunerada. Sendo assim, ele é obrigado a pagar a Previdência Social mês a mês a fim de garantir o seu acesso aos benefícios.

Mesmo as contribuições não sendo as mesmas, são os seguintes segurados obrigatórios existentes:

Trabalhadores formais de carteira assinada;

Empregados domésticos;

Trabalhadores avulsos ou terceirizados;

Segurados especiais; e

Contribuintes individuais, o que inclui os Microempreendedores Individuais.

Contribuição facultativa

Destinada àqueles que não exercem atividade remunerada, mas desejam ter acesso aos benefícios do INSS.

Benefícios INSS para MEI

Como mencionado, portanto, os MEIs possuem sim acesso aos benefícios do INSS, visto que são obrigados a contribuírem.

Sendo assim, os Microempreendedores Individuais contribuem, pelo menos, um valor de 5% em cima do valor mínimo, que seria o piso nacional.

Dessa forma, o valor pago aos INSS pelos MEIs, este ano, é de um pouco mais de 60 reais mensais. No entanto, caso estes queiram acesso a uma aposentadoria melhor, esse valor pode chegar a 20% do salário mínimo, o que corresponde a R$ 242,4 de contribuição.

