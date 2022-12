URGENTE! Pare de carregar o celular no carro; saiba por que

Quem nunca passou pelo transtorno de ficar sem bateria no momento em que mais precisava dele para usar o celular? Esse é um problema frequente, mas que os aparelhos modernos têm apresentado avanços importantes, com dispositivos que garante autonomia longa.

Ainda assim, é possível entrar em choque e perceber que existem menos de 15% para a energia do celular se esgotar completamente. No entanto, o dia ainda será longo e você precisa do smartphone para trabalhar e para ter uma segurança em casos de emergência.

Afinal, o celular hoje é uma ferramenta que carrega valores, documentos, informações profissionais, pessoais, serve para se locomover por meio de apps etc. Em outras palavras, ficar sem o funcionamento adequado dele pode gerar uma série de contratempos.

Diante disso, muitas pessoas precisam carregar o celular dentro do automóvel. Isso é feito utilizando o capo do próprio carregador plugado na porta USB do rádio ou do display multimídia do automóvel. O problema é que fazer isso pode ser um grave erro.

Por que carregar o celular dentro do carro pode ser grave?

Especialistas em tecnologia apontam que efetuar o carregamento da bateria do celular dentro do carro pode ser um erro clássico. Isso porque muitas pessoas cometem o equívoco acreditando que estão agindo da melhor forma possível.

Elas não sabem que plugar a bateria do smartphone na porta USB do veículo acarreta danos à bateria e compromete o bom funcionamento do seu aparelho móvel de telecomunicação.

O que pode acontecer se você insistir em carregar o celular na bateria do carro:

1: a bateria pode se deteriorar bem mais rápido do que o previsto;

2: o celular pode superaquecer e parar de funcionar corretamente;

3: alguns aplicativos podem não funcionar corretamente;

4: pode comprometer a utilização da câmera e de outros recursos de hardware.

Veja também: App deixa MEI emitir Nota Fiscal pelo celular; entenda como funciona

Qual é o motivo para que os efeitos negativos ocorram?

De acordo com os técnicos especialistas no assunto, o que ocorre é que as portas de entrada USB do carro não foram projetadas para carregar celular. A finalidade dessas entradas é para a troca de informações e não par ao fornecimento de energia elétrica.

Sendo assim, a bateria do automóvel não fornecerá a quantidade de energia que o celular mais novo precisa para ser carregado adequadamente. Isso vai comprometer, com certeza, o funcionamento do aparelho dentro de um médio ou longo prazo.

Claro que esse comprometimento será sentido apenas por quem faz o carregamento dentro do automóvel de maneira constantes e frequente.

Veja também: Números de celular estão sendo CANCELADOS por operadora; descubra se você pode ser afetado

Bateria do celular tem vida útil!

Talvez você não saiba, mas todos os celulares possuem vida útil em sua bateria. Isso quer dizer que um dia ela deixará de funcionar corretamente.

Acalme-se, pois esse dia demorará alguns anos para chegar.

Ele é calculado em ciclos de carregamento. Isso quer dizer que cada carregamento de 0 a 100% da bateria conta como um ciclo (de 50 a 100% conta como meio ciclo, por exemplo).

Confira as informações técnicas do seu celular para saber quanto tempo de vida útil a bateria dele apresenta.