Números de celular estão sendo CANCELADOS por operadora; descubra se você pode ser afetado

Recentemente, algumas empresas de linha telefônica lançaram um comunicado para seus clientes, e na nota está sobre o cancelamentos de alguns números que estão para ocorrer, ou seja, esses números não terão como receber ligações, mensagens e até mesmo acesso na internet.

A empresa da Vivo compartilhou que fará um desligamento com cerca de 3 milhões de clientes, é bastante né? Já a empresa TIM afirmou que também vai começar esse procedimento de exclusão de alguns números que ganhou da Oi Móvel. Mas calma que essa ação será feita para excluir aqueles clientes inativos, ou seja, aqueles que não fazem recarga e que não utilizam os serviços há um bom tempo.

Se você está dentro desse grupo de pessoas, cuidado que o seu número pode estar prestes a ser apagado. É importante destacar também que essa exclusão de números também é para uma disputa entre as empresas de linha telefônica, pois a Oi vendeu sua rede para a Vivo, Tim e Claro depois do fechamento que incluiu bilhões. Entretanto, quando essas empresas começaram a verificar esses números que foram vendidos, afirmaram que a maioria dos números estavam inativos, ou seja, já não eram mais utilizados.

Números excluídos

Como citado acima, os números passaram por uma análise pelas empresas de linhas telefônicas e aqueles números que não estão sendo mais utilizados para nenhum serviço, que não recarrega a meses, serão definitivamente excluídos. Segundo informações da empresa TIM, o grupo dessa linha que não está em constante movimento não gera valor para a empresa, ou seja, eles não enxergam motivos para continuar com a linha de determinado número já que o cliente não o usufrui.

Na semana passada essa ação já começou a ser feita pela empresa Vivo, ela já excluiu cerca de 3 milhões de usuários que não usavam mais a linha, ou seja, equivale a 25% contando dos 12 milhões que a operadora pegou dos clientes da Oi Móvel.

Já a empresa TIM informou que deseja fazer de uma maneira diferente para efetuar esse cancelamento das linhas, porém a previsão é de grande quantidade, cerca de 4,2 milhões de linhas serão excluídas, dentro dos 17 milhões que recebeu da Oi. A empresa ainda destacou que para realizar esse procedimento partirá dos critérios da Agência Nacional de Telecomunicações, conhecida como Anatel. O prazo foi estabelecido para dar início neste mês de novembro com o término para início de 2023.

A redução de números devido a briga com a operadora Oi

Tudo isso iniciou depois de uma disputa bilionários com as linhas telefônicas do Brasil, as mais conhecidas como: Vivo, TIM, Claro e Oi. Recentemente, a empresa Oi vendeu sua rede para a empresa Claro, TIM e a Vivo, com o preço chegando a R$ 16,5 bilhões de reais. Porém, nesses últimos meses, as empresas que compraram querem um desconto já que muitos números estão inativos, elas querem um desconto de R$ 3,2 bilhões.

As empresas estão denunciando que a Oi descumpriu alguns requisitos dos compromissos operacionais, ou seja, ela passou para as outras operadoras números que estão inativas, que não fazem recarga há um bom tempo, e que não utilizam os serviços, isso não é vantajoso para as empresas.

Diante de todas essas acusações, a empresa Oi está negando todos esses pontos que foram levantados contra ela.

