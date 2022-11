Descubra se você está ISENTO do Imposto de Renda a partir do próximo ano: consulta rápida!

Desde o ano de 2015 o Imposto de Renda (IR) não passa por uma atualização no sistema, com isso muitos brasileiros podem ser prejudicados e até mesmo prestar contas por receber um salário mínimo e meio. O que muitos não sabem é que a faixa de isenção do Imposto de Renda é limitada, ou seja, somente os que recebem R$ 1.903,98.

Então se por acaso o salário mínimo sofrer o reajuste para o novo valor de R$ 1.320, o brasileiro que ganhar um salário e meio terá que prestar contas. Entretanto, diante desse cenário, criou-se uma expectativa para que no ano de 2023 a tabela do Imposto de Renda possa ser reajustada.

E se realmente isso acontecer, o novo presidente Lula da Silva, prometeu e defendeu a isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham um salário de até R$ 5 mil mensalmente. Por isso a população acredita que ano que vem essa tabela pode ser corrigida.

Isenção para quem ganha R$ 5 mil ao mês

Com a promessa do presidente Lula, muitos brasileiros estão esperando para ver se realmente será cumprida a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. Entretanto, esse tema está sendo um dos mais discutidos e negociados juntamente com a equipe de transição do Congresso Nacional.

Se você recebe um salário de R$ 5 mil saiba que esse tópico ainda é uma promessa que irá depender das negociações da equipe do novo governo e também dos senadores. Por isso, essa pauta será encaminhada para o Congresso Nacional até o final deste ano, 2022, para ser analisada se será possível essa mudança.

É importante destacar também que, quando ocorreu o último reajuste da tabela, alguns senadores se levantaram para encaminhar algumas propostas para evitar, como por exemplo, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) com o projeto de lei (PL) 1.198/2022.

Nesse projeto de lei, o senador estabeleceu uma correção na tabela de isenção do imposto de renda para os trabalhadores que recebem ao mês até R$ 3,3 mil, mas somente a partir do ano de 2023. Não somente isso, para complementar, a proposta também engloba correção da inflação a partir do ano de 2024.

Veja também: 2° CONSULTA dos valores a receber já está disponível? Confira!

Confira a tabela do Imposto de Renda atualmente

A tabela é montada da seguinte forma: primeiro a base de cálculo que é mensal, depois o Alíquota e por último o valor a deduzir do Imposto de Renda.

Dentro da base de cálculo estão os rendimentos tributáveis que são os aluguéis, salários, entre outros. Já na parte do Alíquota é a porcentagem que é adquirida com os rendimentos, e no segmento de parcela a deduzir, é todo o valor subtraído do imposto de renda.

Renda de até R$ 1.903,98 – Isento – R$ 0

Renda de até R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65 – 7,5% – R$ 142,80

Renda de até R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 – 15% – R$ 354,80

Renda de até R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 – 22,5% – R$ 636,13

Renda de até R$ 4.664,68 – 27,5% – R$ 869,36

Veja também: Todos os brasileiros terão direito ao possível pagamento EXTRA de R$ 100,00?