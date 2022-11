Gasolina aumentou o preço? Veja agora mesmo!

Neste ano de 2022 passamos pelo maior período de aumentos referente a gasolina e o botijão de gás, a gasolina chegou ao preço de mais de R$7,00 e a gás de cozinha a R$ 115,00 a R$ 120,00, foi um aumento que assustou todos os brasileiros. Segundo os dados da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – confirma que mais uma vez o preço da gasolina nos postos aumentou pela 5° vez, ou seja, o valor voltou a ficar a mais que R$ 5,00 pela primeira vez depois do mês de setembro.

Qual o novo valor da gasolina?

Com todos os dados que foram coletados, na semana do dia 7 de novembro ao dia 12, o valor do litro de gasolina nos postos subiu e está em torno de R$ 5,02, por mais que houve novamente um aumento é importante destacar que esse valor não ultrapassou o máximo que já chegou a R$ 7,54, ainda está mais em conta, isso porque o derivado do petróleo continua aumentando constantemente mesmo sem a empresa Petrobras fazendo reajustes.

A Abicom, conhecida como a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, alerta que pode acontecer uma defasagem do combustível em confronto com o preço de paridade de importação (PPI). E para complementar, a Abicom ainda afirma que atinge 2% que equivale a R$ 0,17 por litro, ou seja, os valores da petroleira ainda estão mais em conta que os do mercado no exterior.

Para comprovar que esse ano a gasolina atingiu o maior valor, é que no mês de junho o preço subiu tanto que foi o maior desde o ano de 2004, devido a isso muitos brasileiros se assustaram e quando souberam que iriam aumentar, uma fila de carro lotou os postos de gasolina para depois não precisa reabastecer com o valor maior.

Para trazer uma solução, o governo resolveu ater a cobrança do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – que está entre 17% a 18% e também cortar os impostos federais, mas isso será temporário.

Como fica a questão do Diesel e do Etanol?

Quando tem alguma alteração no preço da gasolina, tem carros que utilizam etanol e diesel, mas nessas categorias também teve aumento, o litro hidratado está custando R$ 3,79. Segundo informações compartilhadas, o avanço semanal está sendo de 2,43%, ou seja, é a sexta alta do preço do combustível após 5 meses de queda. Além disso, foi constatado que teve um lugar do Brasil que o valor dessa categoria chegou a R$ 6,10.

Já na categoria do diesel, é a segunda alta consecutiva, o preço médio está chegando a R$ 6,59, o aumento é de 0,15%. A agência também destacou que teve um lugar do Brasil que chegou ao mais alto de todos, custando R$ 8,52.

