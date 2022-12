App deixa MEI emitir Nota Fiscal pelo celular; entenda como funciona

Que o Microempreendedor Individual tem muita autonomia e independência para realizar várias ações, isso nós já sabemos. Mas você sabia que agora o MEI também pode emitir Nota Fiscal diretamente pelo celular?

O recurso está disponível através de aplicativo e permite ainda mais facilidade na hora de trabalhar e resolver as questões mais burocráticas que envolvem o serviço.

Sendo assim, vamos te dar todas as informações que você precisa saber para estar por dentro da novidade e, mais do que isso, utilizar a ferramenta! Veja o cronograma e como isso funciona.

Serviços Nota Fiscal de Serviço eletrônica

Chamada também de NFS-e, a Nota Fiscal de Serviço eletrônica é o documento digital que é gerado pela Receita Federal ou através dos serviços da própria prefeitura municipal, responsável por documentar as operações que envolvem a prestação de serviço.

Nesse sentido, o sistema nacional de Nota Fiscal de Serviço pretende regulamentar um padrão nacional para emitir estas notas e armazenar um repositório para controle das NFSs-e expedidas.

Sendo assim, a ideia é o aumento de competividade das empresas no Brasil a fim de racionalizar as obrigações acessórias, como a redução do custo-Brasil. De acordo com o portal oficial do Governo Federal sobre as as NFSs-e, a medida, inclusive, serviria como forma de fomentar novos investimentos.

Mais do que isso, o sistema também busca padronizar e melhorar, de acordo com o portal, a ” qualidade das informações, racionalizando os custos governamentais e gerando maior eficiência na atividade fiscal.”

Emissão de Nota Fiscal através do celular

Quem está cadastrado como Microempreendedor Individual tem muita autonomia acerca de seus serviços, por ser classificado como uma pessoa jurídica, e pode lidar bem com todas as burocracias que envolver sua atividade.

Dessa forma, ao se formalizar, o MEI trabalha por sua própria conta e se legaliza como um pequeno empresário se a sua ocupação constar na lista de atividades permitidas.

Na última quinta-feira, dia 1º de dezembro, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia apresentou uma nova funcionalidade disponíveis aos MEIs: o aplicativo da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.

Nesse sentido, o app que está disponível nas plataformas iOS e Android facilita o dia a dia dos microempreendedores que, agora, podem emitir notas eletrônicas diretamente através do aparelho celular.

Além da emissão, o aplicativo permite que o MEI consulte aos documentos que já foram lançados, bem como a checagem de eventuais registros ainda não transmitidos de forma totalmente gratuita.

Dessa forma, o cliente recebe uma notificação informando sobre a emissão de nota fiscal por meio do celular.

No entanto, nem todos os municípios já fizeram a adesão, apesar da disponibilidade ficar disponível, para todos, a partir do dia 1º de janeiro, já no mês que vem.

Para informações completas sobre os Serviços de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, acesse a página do Governo Federal que aborda todos os pontos relacionados e tire quaisquer dúvidas (https://www.gov.br/nfse/pt-br).

