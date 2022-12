Veja os TRUQUES! Como aprovar um financiamento antes que o ano acabe?

O financiamento é desejado por muitos brasileiros, principalmente para conseguir comprar a casa própria, que é o sonho de muita gente. No entanto, não é tão fácil quanto parece. Não basta ir apenas até em uma instituição financeira, fazer o pedido e receber o dinheiro – afinal, trata-se de um sistema bem burocrático e que é negado para milhares de brasileiros.

Como sabemos que existe uma procura muito grande por financiamento, resolvemos fazer essa notícia para trazer algumas dicas de como ter o pedido aceito, já que é difícil, principalmente quando o valor é alto. O segredo é: não desanime, seguindo essas dicas você pode ter grandes chances de ser aprovado e conseguir utilizar o seu financiamento para realizar um sonho.

Por mais que a demora do financiamento demore, é necessário ter persistência e fazer o máximo possível para ter uma educação financeira para não se meter em dívidas que não consiga pagar. Segue o texto abaixo com as dicas.

Dicas para o seu pedido de financiamento ser aceito

Segue essas dicas e faça o possível para ter o controle financeiro e quitar todas as dívidas, esse já é um bom começo para as instituições financeiras perceberem que você é um bom pagador. Mas isso é apenas o básico, existem muitas coisas além. Segue abaixo:

Todo mês analisar o Score através do CPF, é de suma importância manter o Score alto e positivo

Faça uma conta no instituição financeira que deseja pedir o financiamento

Entre no cadastro positivo, através desse programa você tem como comprovar que tem um controle financeiro e que paga as contas em dia

Tente sempre manter a sua conta movimentada

Quando entrar com o pedido do financiamento tenha em mãos esses documentos: CPF, RG, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência, Holerites, Certidão de casamento, Extratos bancários e a declaração do Imposto de Renda

Para os empresários, a dica é: não deixa dívidas na empresa, assim o financiamento pode ser aceito com mais facilidade

Antes de fazer o pedido do financiamento, faça uma simulação do valor do imóvel e quanto ficará o financiamento, assim tem como pedir o valor exato. Um dica é utilizar o simulador da caixa

E por último, pesquise em vários bancos e verifique qual é o melhor para você, em suas condições.

Essas dicas podem parecer básicas e você pode até falar “mas eu já conheço sobre isso”, realmente você já ouvir falar sobre isso, no entanto muitos brasileiros não praticam isso, e a instituição financeira reconhece com esses atos que a pessoa não tem compromisso financeiro e acaba negando o pedido do financiamento.

Se você tem interesse em fazer um financiamento comece por pouco, comece quitando todas as dívidas pequenas e depois vá para as maiores, além de ter um planejamento mensal para nada sair do orçamento. Quando for entrar com pedido pode ficar mais fácil deles aceitarem.

