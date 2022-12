Investimento mais seguro de todos? Fundo protege o dinheiro na falência

Existem alguns serviços que temos a garantia de reembolso, como é o caso das seguradoras. Entretanto, e se por ventura aquele banco de investimentos falir, quem irá arcar com o prejuízo? Essa era uma das maiores dúvidas do século passado, até o surgimento do Fundo Garantidor de Crédito. Com mais de 30 anos de história, é bastante desconhecido pelos brasileiros, entretanto, é de grande ajuda para a maioria! Visto que é uma empresa privada que garante a proteção dos depósitos e investimentos realizados em instituições financeiras.

Seu dinheiro está seguro!

Sendo uma empresa sem fins lucrativos, o FGC ajuda os próprios bancos em suas questões pessoais – visto que o fundo é composto de verbas depositadas constantemente pelas instituições associadas – podemos citar a Caixa Econômica Federal.

Os bancos parceiros realizam depósitos nesse fundo de garantia, criando uma incrível margem de segurança de até R$ 250 mil reais, caso uma das instituições entrem em declínio e anunciem falência – protegendo todos os clientes dessa respectiva empresa.

É válido ressaltar que os depósitos realizados é de 0,01% mensal de todos os depósitos realizados nos bancos associados – atualmente o fundo conta com mais de 200 bancos associados, dentre eles, a Caixa Econômica Federal.

Os dados são impressionantes, e indicam que quase 100% dos clientes das instituições associadas estão cobertos pela garantia máximo, de R$ 250 mil reais.

Cuidado, não é todo tipo de investimento que está seguro

É válido ressaltar que o fundo não cobre todo investimento realizado nos bancos associados, apenas algumas modalidades – mediante a análise criteriosa das regras vigentes, sendo eles: Depósitos na poupança e à vista, Recibo de Depósitos Bancários – RDB, Letras de Crédito do Agronegócio – LCA, Certificado de Depósitos Bancários – DB e muito mais.

Com isso, garante uma certa estabilidade financeira tanto para a gestão empresarial como para os seus respectivos clientes, com a garantia de um teto de mais de R$ 200 mil em ‘seguro’ financeiro.

Como o FGC pode me ajudar? É seguro?

Embora haja inúmeras dúvidas envolvendo o fundo de garantia, o principal objetivo é garantir a estabilidade financeira de ambos. Quando um banco acaba quebrando, o Banco Central é o responsável por nomear um liquidante para a empresa financeira, que irá analisar todos os credores – posteriormente a lista será passada para o FGC, e então, começam os trabalhos de débito de contas.

Desse modo, por ser uma instituição privada, sem fins lucrativos e que encontra-se dentro dos critérios do banco central, é uma empresa considerada segura e indicada para garantir a segurança financeira de pequenos e médios investidores – visto que o valor máximo segurado é de R$ 250 mil.

Para saber se o banco encontra-se na lista, é necessário entrar em contato com o mesmo ou procurar dentro da lista de assosicados do FGC o banco em questão – em até 20 dias é possível resgar o valor ‘perdido’ em questão.