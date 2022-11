Empréstimo com pagamento em até 7 anos? Veja como funciona e como SOLICITAR!

O empréstimo é uma alternativa popular para quem deseja sair do vermelho. No entanto, antes de realizá-lo, é preciso saber quais são as taxas de juros e quais são suas condições de pagamento, caso contrário – o crédito, que deveria vir para auxiliar seus negócios, acaba se tornando uma grande dor de cabeça.

Uma das soluções mais procuradas pelos brasileiros é o consignado, devido às suas condições acessíveis de quitação. Além do mais, o empréstimo consignado é descontado diretamente da folha de pagamento.

Contudo, a instituição/banco Agibank está com opções imperdíveis para os clientes que desejam fazer o seu tão sonhado consignado.

Conheça o empréstimo do Agibank

O empréstimo consignado do Agibank oferece ao cliente 7 anos para quitar sua dívida. Isto é, poder pagar o empréstimo em até 84 vezes. Ainda, por ser um empréstimo consignado, o desconto será efetuado diretamente no contracheque, ou na folha de pagamento do INSS. Isso traz ao beneficiário condições mais práticas para cobrir a dívida.

Para complementar, a instituição garante uma taxa de juros abaixo da linha comum do mercado de empréstimos. No entanto, vale destacar que, por se tratar de um empréstimo consignado, não são todos os clientes com acesso a essa modalidade de crédito. Dito isso, é importante ficar atento aos critérios para conseguir o empréstimo.

Quem pode solicitar o consignado do Agibank?

O consignado do Banco é encaminhado a quem possui pagamento mensal em folha, ou seja, clientes aposentados e pensionistas do INSS. Além de que, os segurados que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) também poderão aderir à portabilidade. Isso acontece, pois o valor da parcela do empréstimo é descontado automaticamente no benefício.

Vale destacar que o crédito é concedido sem que seja feita a consulta do SPC ou Serasa. Isso quer dizer que, mesmo que o cliente esteja com o nome sujo em alguma dessas entidades, ainda poderá ter acesso ao empréstimo consignado do Banco.

Por fim, os interessados poderão procurar diretamente no site do banco. Logo na página inicial, o cliente deve clicar em “Contratar pelo WhatsApp para ter acesso as condições”.

Em resumo, a taxa de juros cobrada pelo banco é por volta de 1,68% ao mês, podendo ser dividida em até 84 vezes – ou seja – 7 anos.

Quem é o Agibank?

O Agibank é uma intuição financeira brasileira fundado no ano de 1999 por Marciano Testa. Fundado no Rio Grande do Sul e, em 2021, mudou a sede administrativa para a cidade de Campinas, estado de São Paulo, um dos principais polos inovadores do Brasil.

Operando com produtos e serviços de crédito, investimentos, seguros, serviços bancários, marketplace com cashback. O banco possui mais de 882 sedes distribuídas em todo o País.

Em outubro deste ano (2022), a instituição foi colocada na lista de uma das 250 fintechs mais promissoras do mundo, segundo a CB Insights.

