REAPLICAÇÃO da prova do Enem 2022 é confirmada? Entenda!

Sabia que é possível fazer o ENEM 2022, mesmo que não tenha comparecido em suas determinadas datas? Mas, para isso, você precisará atender a algumas condições específicas.

O concursante pode pedir a realização das provas tanto na 1ª etapa quanto na 2ª etapa, ou até mesmo, nas 2 etapas. Porém, estará aberta apenas para solicitar a replicação das provas, segundo o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), após finalizar o 2º dia de realização.

A partir do pedido, e considerando a justificativa, é possível a concessão ou não. Assim que obter a concessão, haverá um novo calendário para a realização, que pode cair sobre 1 ou as 2 provas que não foram feitas.

Por este motivo, hoje vamos tratar deste assunto, que está gerando muitas dúvidas entre as pessoas que não conseguiram realizar a prova.

Quais são os candidatos que podem pedir a reaplicação da prova?

Conforme a regulamentação da realização do exame do ENEM 2022, e detalhes concebidos pelo INEP, os candidatos que podem solicitar a realização das provas do ENEM 2022, são aqueles sendo impedidos da realização, justificando os seguintes motivos:

Problemas de cunho logístico: influências climáticas (que impediram a realização da prova considerando a infraestrutura local); queda de energia elétrica (impossibilitando a leitura); deficiências nos dispositivos eletrônicos disponíveis ao candidato (leitor de tela, computadores, e acessórios especiais)

Doenças infectocontagiosas: casos de tuberculose, coqueluche, difteria, doença causada por Haemophilus influenza; meningite, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite, sarampo, rubéola, varicela e Covid-19.

No caso destas doenças, é preciso provar atestado médico, e que todos os candidatos que estiveram de cama na semana anterior à realização da prova, não compareçam e solicitem a reaplicação das provas do ENEM 2022.

Como efetuar o pedido de reaplicação das provas?

Para realizar o requerimento de reaplicação das provas do ENEM 2022 é necessário atender aos prazos determinados e efetuar a solicitação na Página do Participante. Se o pedido tiver o motivo de problemas de cunho logístico, o concursante deverá justificar sua ausência. Em sequência, deverá se reportar à sala e ao local de realização da prova, que será conferida nas observações da sede de realização.

Porém, se a razão da ausência for o segundo caso, além de escrever a justificativa, o concursante deverá anexar um atestado médico legível que prove seu estado durante a data.

Assim, este documento deverá conter:

Nome completo do candidato

Diagnóstico e a descrição da condição e do motivo da solicitação e constar o CID (Classificação Internacional de Doença)

Identificação e assinatura do médico responsável, com a linha do registro do CRM (Conselho Regional de Medicina), ou do MS (Ministério da Saúde).

Enfim, quando o pedido de reaplicação da prova do ENEM 2022 pode ser feito? Segundo o INEP, a solicitação de replicação das provas do ENEM deve ser feita até 5 dias úteis após o último dia de realização.

