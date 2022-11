Muitas pessoas que tem interesse de se aposentar pode fazer a simulação da aposentadoria pelo próprio aplicativo que se chama MEU INSS, assim você não precisa se dirigir até em uma agência presencial, pode resolver tudo de cada, o aplicativo é bem simples de mexer e consegue fazer a simulação da aposentadoria por tempo de contribuição.

Primeiro, é importante saber que com a simulação da aposentadoria por tempo de contribuição, você consegue saber quanto tempo falta para se aposentar, seja ele por idade ou tempo, os dois você consegue analisar. Essa simulação é feita através de dados que ficam informados na base do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – mas a pessoa também consegue modificar alguns deles, se caso for necessário, como alterar a data de nascimento.

É válido deixar em destaque que, o resultado que mostra na calculadora é apenas uma simulação, ou seja, uma consulta que você está fazendo para saber quanto tempo falta para se aposentar, não que vai realmente te garantir o benefício pra já! O bom é que esse serviço você consegue entrar com o pedido pela internet, sem precisar sair da sua casa.

Veja agora como fazer esse passo a passo da simulação no aplicativo.

Aprenda a fazer a simulação da aposentadoria por tempo de contribuição

1 passo – Entrar no aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iPhone)

2 passo – Clique em “do que você precisa?” e digite “simular aposentadoria”

3 passo – Nesta etapa você deve confirmar se todos os seus dados estão corretos e depois clique em “recalcular”

4 passo – Dependendo do resultado que aparecer você já consegue clicar na opção “pedir aposentadoria” ou “baixar PDF”.

Pronto! Você já terminou a sua simulação e já tem o resultado mostrando quanto tempo falta para se aposentar, seja ela por tempo de contribuição ou por idade. Como dito acima, dependendo do resultado, se estiver muito próximo para a sua aposentadoria você consegue já entrar com o pedido.

Se caso o aplicativo ou site estiver com problemas, você pode ligar na central de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social pelo número 135, o atendimento é imediato, você só precisa informar alguns documentos e confirmar algumas informações pessoais para evitar fraude.

A aposentadoria é um direito do trabalhador que sempre contribuiu com o governo. Atualmente a aposentadoria para o homem é de 65 anos e o tempo de contribuição 20 anos e a mulher 62 anos e o tempo de contribuição 15 anos. Se caso você já esteja chegando nessa idade, já pega o nosso passo a passo para fazer uma simulação do valor que pode ser a sua aposentadoria.

