Como faço para ver a nota da primeira prova do Enem 2022?

A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem – foi realizada neste último domingo (13/11), com a categoria de ciências humanas, redação e linguagens e agora a segunda etapa da prova acontecerá dia 20 de novembro com a categoria de matemática e de ciências da natureza. Mas o que todos desejam saber é como verificar a nota da primeira etapa.

A prova do enem é divida em 4 provas com cores diferentes: rosa, azul, amarelo e branca. A única diferença dessas provas é a ordem das questões, para que a pessoa que vai prestar a prova não consiga copiar da pessoa ao lado.

Como faço para ver a nota do Enem 2022?

Quem é responsável pela prova do Enem é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). É através deste site que as pessoas que fizeram a prova conseguem acessar a nota, o endereço do site é: enem.inep.gov.br/participante. A pessoa deve entrar com o login (que é único).

É importante destacar que os resultados do Enem só serão divulgados pela Inep, lá sairá o resultado oficial com os gabaritos de cada prova, lembrando que somente a pessoa pode autorizar o resultado do seu resultado para alguma publicidade ou premiação do tipo.

A primeira prova do Enem 2022 teve 90 questões, todas de múltipla escolha, além da redação que teve o tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. Lembrando que antes da divulgação com o resultado oficial, o Inep já compartilha o gabarito oficial, isso pode ocorrer em até 3 dias úteis após a prova.

Exame Nacional do Ensino Médio

O objetivo principal do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio – é medir a capacidade do aluno avaliando o seu conhecimento do ensino médio de todo o Brasil. A prova é opcional para os alunos e quem ainda está cursando o ensino médio a prova é gratuita, quem já concluiu o ensino médio tem que pagar.

A prova do Enem foi criada pelo Inep – Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais no ano de 1998. E para garantir que os alunos não vão copiar do próximo e para evitar fraudes, a prova tem 4 versões com cores diferentes, e somente o que difere uma da outra são a ordem das questões.

Antes a prova do enem tinha 63 questões, e a cada ano só está aumentando a quantidade, dessa vez a prova foi de 90 questões, e muitos compartilharam a experiência de que o nível da prova estava muito difícil.

O objetivo da prova não é somente para testar os alunos do ensino médio, mas também abre oportunidade para quem quer entrar em uma universidade, pode ganhar a bolsa integral ou descontos durante o pagamento das parcelas do curso. Tudo irá depender da nota que a pessoa tirar na prova, principalmente o peso da redação que é o que mais conta.

