Este é o JOGO mais fácil para ganhar na Loteria!

Ganhar na loteria? Sonhos de muitos, não é mesmo? Já pensou em acordar milionário e não precisar se preocupar mais com contas, por isso resolvemos fazer esse texto para te ajudar a apostar no melhor jogo e ter chances de ganhar um bom dinheiro. Sabemos que jogo também é sorte, e alguns deles podem te dar sorte de ganhar mais de R$$ 100 milhões. Devido a isso, trouxemos uma lista com os níveis dos jogos e confira qual é o melhor para você apostar.

São milhares de brasileiros que todo ano apostam na loteria, entretanto, é muito difícil de ganhar e acertar todos os números, por isso, muitos procuram técnicas de como apostar, quais são os jogos mais fáceis, e assim saem procurando para todos os lados.

Qual o jogo mais fácil para ganhar na loteria?



Muitos brasileiros afirmam que o jogo mais fácil para ter mais chances de conseguir ganhar um bom dinheiro final do ano é a Lotofácil, a sorte de uma pessoa ganhar é entre 1 a mais de 3.2 milhões de pessoas, pode parecer impossível, mas é considerado o mais fácil, imagina os outros jogos. Já no jogo da Quina, que também paga muito bem para os ganhadores, a sorte é de 1 entre 24 milhões de pessoas.

Mas já que estamos falando do mais fácil, vamos rever agora o jogo que é considerado mais difícil de conseguir ganhar na loteria, estamos falando da Mega-Sena, e que por mais que seja “barato”, a aposta simples está no valor de R$ 4,50. Mas não é porque é barata que é fácil, pelo contrário, é muito difícil.

Para quem ainda nunca jogou, a Mega-Sena funciona desta maneira: O jogador deve escolher seis números entre as 60 dezenas que estarão disponíveis, e se a pessoa conseguir acertar a sequência correta do sorteio, leva o maior prêmio e o mais esperado, que pode passar dos R$ 100 milhões.

As chances de acertar os números são pequenas, pois tem que acertar os seis números da Mega-Sena, o que ninguém imagina é que existem 50.0563.860 combinações que podem levar o prêmio, ficou surpreso com essa notícia? Pois é, parece até mentira que por mais que tenha tantas combinações quase ninguém acerta, pois a chance de ganhar está entre 1 e 50 milhões.

Lista dos principais jogos da loteria

Resolvemos trazer uma lista para que você consiga entender melhor quais os principais jogos da loteria e quais as chances de ganhar. Fizemos a lista do jogo mais difícil até chegar no jogo mais fácil.

Mega-sena: 1 chance entre 50.0563.860

Quina: 1 chance entre 24.040.016

Dupla-Sena: 1 chance entre 15.890.700

Lotomania: 1 chance entre 11.372.635

Super Sete: 1 chance entre 10.000.000

Timemania: 1 chance entre 216.000

Lotofácil: 1 chance entre 3.268.760

Dia da Sorte: 1 chance entre 2.629.57

