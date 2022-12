MENOR de 18 anos pode ter estes cartões de crédito

São vários os motivos que levam as pessoas a solicitarem um Cartão de Crédito. Seja por comodidade, ou apenas para conseguir economizar mais. Tal tarefa é simples para os adultos, todavia, para quem é menor de idade, isso torna-se algo bem complicado. Portanto, seja você um universitário ou apenas alguém que deseja ter um Cartão de Crédito antes dos 18 anos, confira as melhores opções.

Saiba como ter um cartão de crédito sendo menor de idade agora mesmo!

Se para os adultos às vezes é complicado conseguir um cartão de crédito, imagina para um menor de idade. Mas vendo a ascensão de vários jovens no mundo financeiro e acadêmico, algumas instituições bancárias decidiram tornar o processo menos burocrático.

Liberando algumas modalidades de crédito para os jovens, como cartão pré-pago, cartão adicional e cartão universitário. Sabendo disso, conheça agora as melhores opções que há no mercado atualmente.

Veja também:Mulheres tem direito a linha de crédito especial na CAIXA, confira!



Santander SX

Este é um exemplo de cartão universitário. Isto é, entrou na faculdade mas ainda não tem 18 anos? fique tranquilo, com esta nova modalidade de crédito, você não irá mais passar perrengues durante sua graduação. Além de ser um Cartão de Crédito bastante acessível, ele garante várias recompensas para os seus usuários, como programas de recompensas e até mesmo descontos em eventos universitários.

Claro, que nem todos entram na faculdade antes dos 18 anos, todavia, se você entrou ou conhece alguém que entrou, pode indicar o Cartão Santander SX pois ele será o melhor aliado nesta longa jornada!

Agora veja as melhores opções caso você não seja universitário!

C6 Bank

Agora é um exemplo de Cartão Adicional, a bola da vez é o C6 Bank, um banco digital que veio para mudar todo o cenário financeiro do Brasil. Pois ele é totalmente virtual e conta com praticamente zero burocracia em suas transações. Para que o menor de idade possa solicitar um cartão de crédito, é preciso que o seu responsável já seja cliente do banco e faça essa solicitação.

Ou seja, ele ficará como um cartão adicional. Os seus benefícios são inúmeros, entretanto, um dos principais é que ele não cobra taxa alguma, além que é possível fazer sua personalização. Para quem é menor de idade, com certeza, essa é uma das melhores possibilidades.

Saiba mais: Saiba como AUMENTAR o seu limite de crédito de forma instantânea

Cartão Z1

Este cartão é uma modalidade pré-pago, ou seja, você adiciona fundos ao seu cartão e ele vira um Cartão de Crédito. Tal modalidade é ideal para os jovens, que às vezes passam por incertezas financeiras, mas usando um cartão pré-pago, ele só irá gastar aquilo que ele poderá pagar posteriormente. Já que se no dia da fatura, ela não for paga, o valor será descontado dos fundos adicionados anteriormente.

O cartão Z1 possui vários benefícios, como zero anuidade e você tem acesso a uma conta diretamente em seu aparelho celular. A conta digital levará o seu nome, isto é, não ficará em nome de terceiros. Além disso, você terá a opção PIX disponível para usar a qualquer momento, ou seja, tudo que um adolescente desejaria!