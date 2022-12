Quando será possível fazer PAGAMENTOS por WhatsApp? Esta é a previsão

Os pagamentos por WhatsApp foram anunciados como uma alternativa para quem é adepto das compras e pagamentos online e quer fazer cada um desses processos sem a necessidade de abrir diversas abas no navegador, por exemplo.

Eles prometem ser práticos, rápidos e seguros. Mas, por enquanto, têm gerado muitas dúvidas nos futuros usuários.

O que, afinal, podemos esperar desse novo meio de pagamento, e quando ele estará disponível no Brasil?

Descubra a seguir!

Como funcionarão os pagamentos por WhatsApp

Imagine estar no WhatsApp, conversando com seus amigos, lembrar que precisa fazer uma compra ou um pagamento e poder cuidar disso em poucos segundos, sem nem mesmo sair do aplicativo. Seria muito prático, não é mesmo?

E, em breve, como anunciado pelo próprio Banco Central, essa será uma possibilidade para os brasileiros.

As iniciativas para que isso seja possível já começaram a ser adotadas, principalmente no que diz respeito aos regulamentos que envolvem as bandeiras de cartão de crédito Mastercard e Visa.

Finalizadas as operações necessárias, o pagamento via WhatsApp entrará em vigor no Brasil, permitindo que os usuários paguem lojas e empresas diversas por meio dessa função.

Quando os pagamentos por WhatsApp estarão disponíveis no Brasil

Apesar dos avanços positivos, e da própria autorização do Banco Central, ainda não há uma previsão exata de quando será possível começar a utilizar o WhatsApp para fazer pagamentos no Brasil.

É provável, porém, que ainda em 2023 ocorra o lançamento do serviço.

Enquanto isso, os brasileiros podem continuar usando outro serviço, tão interessante quanto o de pagamentos: a transferência de dinheiro entre usuários.

Tal serviço torna possível o envio e recebimento de dinheiro dentro das próprias conversas, sem que haja necessidade de entrar no aplicativo do banco para fazer um Pix ou uma transferência tradicional.

Se você ainda não utiliza essa função em seu WhatsApp, experimente assim que possível: a configuração é extremamente simples, intuitiva e exige somente a criação de um PIN e o cadastramento de um cartão, que pode ser de débito, múltiplo (com função débito) ou pré-pago (desde que o banco emissor faça parte do Facebook Pay).

Feito esse processo, você já poderá começar a enviar dinheiro e acompanhar o status de cada envio.

É a solução perfeita para quando você divide a conta com seus amigos, por exemplo, e quer pagar sua parte rapidamente para não esquecer depois.

Caso tenha dúvidas sobre essa função, acesse o endereço web https://www.whatsapp.com/payments/br, onde encontrará mais informações.

Lembrando que o serviço de transferência, já em uso pelos brasileiros, é voltado somente para os usuários “pessoa física”. Os pagamentos por WhatsApp, por outro lado, serão voltados para transações financeiras entre pessoas e empresas diversas, e não irão substituir a possibilidade de você enviar dinheiro para seus amigos e familiares sempre que necessário.

