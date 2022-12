NOVAS REGRAS do PIX começam em janeiro de 2023

O pix é o modo de pagamento que mais as pessoas utilizam hoje em dia, lançado em 2020 desde então nunca mais saiu da vida dos brasileiros. Porém, no ano de 2023 já estão previstas algumas mudanças, ou seja, o pix passará ter novas regras, de acordo com o Banco Central, irá atualizar o sistema de pagamentos instantâneos, e informa também que essa mudança vai simplificar todo o processo e trazer melhor experiência para as pessoas que utilizam.

Confira agora qual será essa mudança no pix

Algumas mudanças do pix já vão entrar em vigor ano que vem, e uma delas é que os bancos não vai mais precisar de colocar um limite para cada cliente no valor da transação, será apenas obrigatório colocar um limite por tempo, ou seja, se você tem um limite de R$ 6 mil, você pode usar tudo em apenas uma única transação.

Respondendo algumas dúvidas, não são todas as regras que vão mudar, algumas irão permanecer, como por exemplo, se o cliente pedir alteração no limite, tanto aumento como redução o banco deve atender: no caso da redução o banco tem que fazer imediatamente, no caso se aumento o banco pode fazer autorização em até 48 horas.

É importante ressaltar que quando for PJ – Pessoa Jurídica – para definir por exato que será o limite de transação vai ficar pela responsabilidade do banco. E agora será definido que essa base do limite quando for o pix usado para comprar algo, o limite será o mesmo quando o cliente tem o TED, e não no cartão de débito.

Por que vai acontecer essa mudança no Pix?

O Banco Central quis fazer essas mudanças nas regras pois afirma que trará uma facilidade para o recebimento de recursos bancários (que hoje em dia acontece desta forma na lotérica), facilitando os pagamentos de salário, como aposentadorias e pensões do Tesouro Nacional, que utiliza o sistema de transações instantâneas.

Quando essas novas regras começaram a valer?

De acordo com os dados compartilhados pelo Valor Econômico, as regras começaram a valer no dia 02 de janeiro de 2023. Porém, na parte dos ajustes dos limites para os clientes através dos bancos digitais, só começarão a valer no dia 03 de julho de 2023.

Saque e troco

O Banco Central também aplicou os limites de saque e troco por meio do PIX. No período diurno vai passar de R$ 3.000 e noturno valor de R$ 1.000, hoje em dia esse valor está de R$ 500 no diurno e R$ 100 no noturno. É uma mudança bastante alta. O Banco Central afirmou que essa medida tem como principal objetivo de ajustar os limites que são disponibilizados nos caixas eletrônicos para fazer os saques tradicionais.

