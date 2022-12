Top 15 formas de usar o DINHEIRO do FGTS em 2023

Se você alguma vez já trabalhou com carteira assinada, deve ter ou ainda tem valor do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – até porque essa categoria é garantida a todos os trabalhadores CLT, e foi criado no ano de 1966. Ele foi criado justamente para ter uma poupança de emergência, ou seja, para suprir as necessidades do trabalhador em algumas ocasiões. E acontece desta forma, todo mês a empresa tem que depositar 8% do salário do trabalhador em uma conta, e essa conta só pode ser mexida em determinadas situações.

Nesses últimos anos, o Governo Federal vem liberando esse dinheiro de pouco a pouco com opção de alguns saques em determinadas situações. Por exemplo, tem a opção do saque extraordinário no valor de R$ 1.000 que pode ser retirado até o dia 15 de Dezembro, tem o saque aniversário entre outros. E são esses outros que queremos citar para vocês, pois muitos não conhecem, ao todo são 15 opções.

Conheça as 15 ocasiões em que o FGTS pode ser sacado

Empregados ou dependentes portadores de HIV;

Empregados ou dependentes com câncer;

Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal de vida;

Demissão sem justa causa;

Anulação de vínculo empregatício por acordo entre patrão e empregado;

Compra da casa própria, liquidação ou amortização de dívida ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional;

Término de contrato por prazo estabelecido;

Fechamento total ou parcial da empresa;

Rescisão por culpa do empregador e empregado ou por força maior (caso a empresa venha a ser atingida por fenômenos da natureza ou incêndio);

Aposentadoria;

Desastres naturais, como enchentes e ventania, raios, em que o estado decrete calamidade pública;

Empregados com idade a partir de 70 anos;

Ficar a partir de três anos consecutivos sem carteira assinada;

Em caso de morte do empregado, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos podem realizar o saque;

Saque-aniversário.

Por onde posso fazer a consulta do FGTS ?

Se você já trabalhou alguma vez com carteira assinada e deseja saber se ainda tem algum dinheiro que ficou retido na conta do FGTS, pode fazer essa consulta pelo aplicativo FGTS que está disponível no Play Story tanto para Android como iOS (iPhone). Mas também tem a opção de fazer pelo site do banco da Caixa Econômica Federal, colocar o seu número do NIS – Número de Identificação Social.

É importante destacar que a pessoa que opta fazer o saque aniversário, não tem direito depois de fazer a retirada do valor total do FGTS, quando ocorre uma demissão sem justa causa.

A nossa dica é que se você tem saldo disponível do FGTS e não precisa utilizar o dinheiro agora, deixa na conta e vai juntando para depois conseguir tirar o valor inteiro e ter um investimento com um valor alto.

