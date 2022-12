Depois desta idade você não pode mais FINANCIAR imóvel no Brasil

Quando o assunto é sobre financiamento sempre tem dúvidas de até qual idade pode fazer essa solicitação, mas será que isso existe? Normalmente, quando uma pessoa busca fazer um financiamento é para comprar algo que tem um valor muito caro e que não tem como efetuar aquele pagamento à vista, então pede emprestado para o banco e paga em parcelas. Mas afinal, tem essa regra de idade para o pedido de financiamento de imóvel?

Pela Resolução CNSP 205, afirma e comprova que as instituições financeiras podem liberar crédito, como por exemplo, o financiamento para pessoas que tenham até 80 anos e seis meses ao efetuar o pagamento da última parcela do financiamento para ter o imóvel, entretanto, não é tão fácil assim conseguir esse crédito com 60 anos, pois serão analisados 2 tópicos:

1 – A idade

2 – Conta de quantos anos irá durar o financiamento, pois precisa está dentro do limite que eles exigiram, até 80 anos e 6 meses no pagamento da última parcela

Bancos demoram para liberar financiamento de imóvel para pessoas com 60 anos ou mais

Como citado acima, a partir dos 60 anos os bancos demoram mais para liberar o financiamento de imóvel, podemos afirmar que fica mais difícil. E quando é aceito, o financiamento só pode ser de até 20 anos para efetuar o pagamento, mas a boa notícia é que existem algumas linhas de crédito que são especialmente para essas pessoas com mais de 60 anos, assim elas podem ter chance de conseguir um financiamento de imóvel rápido.

Porém, para essas linhas liberarem o crédito para os idosos eles fazem toda uma análise junto com o banco, para saber a expectativa de vida da pessoa que está solicitando o crédito, só depois disso que eles mandam para o cliente o cálculo e o prazo para efetuar o pagamento do financiamento de imóvel.

Porque os bancos têm resistência com os idosos?

A maioria dos bancos são resistentes em liberar crédito para os idosos, pois a maioria das pessoas que entram com o pedido já são aposentados, e o banco analisa esse pagamento do INSS e acha que o valor é bem baixo para que o idoso consiga pagar depois as parcelas do financiamento. Devido a isso, os bancos têm uma resistência muito grande em liberar o valor do crédito.

Existem vários relatos de idosos com mais de 60 anos que tiverem dificuldade na hora da solicitação do financiamento de imóvel, no entanto, tem instituições financeiras que atendem justamente esse público-alvo. Para quem tem mais de 60 anos e fizer um financiamento, tem somente 20 anos para quitar as parcelas, e o financiamento guarda 80% do valor do imóvel.

