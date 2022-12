Governo teme FALTA de dinheiro para INSS; aposentadoria pode atrasar?

Há alguns anos correu o boato de que as pensões e aposentadorias iriam atrasar, será verdade ou até mesmo possível isso acontecer? Bom, embora haja sempre pânico e pavor, no cenário atual é bem improvável. Embora o teto de gastos tenha chegado ao limite, sempre há uma saída – e inclusive, houve uma saída, entenda; o Ministério da Economia teve receio de faltar verba para pagar as despesas referentes aos aposentados do INSS, e para rodear a situação, o governo acabou recorrendo ao Tribunal de Contas da União – TCU, a fim de solicitar um crédito extra de incríveis R$ 22,3 bilhões fora do orçamento.

Entenda o que está acontecendo!

Em razão de uma possível falta de verbas para pagamentos, o governo acabou solicitando um montante extra e 70% do valor será referente para à Previdência – de acordo com os documentos oficiais disponibilizados.

Segundo os dados, os documentos apontaram que os gastos referentes à previdência sofreram um aumento exponencial no último bimestre do ano, em razão do aumento crescente da análise de benefícios do INSS – necessitando suplementar rapidamente essas novs despesas.

Com base nessas informações, A Casa Civil solicitou informações ao TCU acerca desse crédito extraordinário – se deve ser considerado uma despesa urgente e imprevisível; não parando por aí, o Ministério da Economia pretende usar parte das emendas de relator – RP9, popularmente conhecidas como ‘Orçamento Secreto’ a fim de auxiliar nas despesas do INSS.

Leia mais: Salário de 2023 terá REDUÇÃO? Veja o que está acontecendo!

Como ficará os recebimentos das aposentadorias em 2023?

Por enquanto, normal! Os calendários de pagamentos irão seguir da mesma maneira, e embora tenha sido divulgado a falta de dinheiro, o Ministério da Economia é um dos responsáveis por estudar o contexto e assim realizar manobras necessárias para concluir mensalmente os pagamentos do INSS.

Entretanto, os cofres vazios do INSS acabam acarretando sérios prejuízos para o Brasil e aos brasileiros que desejam entrar com recursos no órgão previdenciário.

Visto que no ofício citado acima, que solicita mais de R$ 20 bilhões para despesas, não está contido a falta de verba para o pagamento total dos beneficiários no fim de 2022 – e isso gerou a paralisação dos atendimentos neste dia 7 de dezembro.

Não somente isso, como uma pausa nas perícias médicas – adiando por tempo indeterminado a adesão de novas pessoas ao INSS – e principalmente, acarretando em um atraso de possíveis pagamentos das empresas terceirizadas.

E então, qual a sua opinião sobre isso? Nos próximos dias serão divulgadas novas notícias sobre a situação da economia brasileira.

Veja também: O INSS não fala, mas esses quatro secretos podem te ajudar a aposentar