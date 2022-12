É mais FÁCIL encontrar emprego com estes 9 cursos técnicos no currículo

Se você quer ter mais facilidade para arrumar um emprego, trouxemos essa dica para você: 9 cursos que podem te dar oportunidade de entrar no mercado de trabalho.

Isso porque os cursos técnicos oferecem qualificação em alguma área específica da atividade profissional. Dessa forma, pode ser mais atraente para as empresas contratar técnicos especializados. Tem companhias que até pedem que a pessoa esteja cursando algum curso do gênero.

O número de desempregados no Brasil salta aos olhos, é nítido vermos altos e baixos dentro do mercado de trabalho, por isso, o curso técnico pode lhe deixar mais estável nesse gráfico de emprego e se destacar referente as outras pessoas que também estão em busca do emprego.

Hoje em dia, basicamente qualquer pessoa tem facilidade em acessar a internet e conseguir fazer um curso, seja pago ou gratuito, pois agora tem a chance de fazer o curso técnico totalmente online.

Curso técnico de enfermagem

– Uma área que sempre está contratando e precisa de profissionais qualificados. Salário R$ 4.500

Curso técnico de segurança do trabalho

– Trabalha dentro das empresas trazendo segurança a todos. Salário R$ 5.000

Curso técnico em Rede de computadores

A área da tecnologia está crescendo a cada dia, esse profissional tem como função analisar e armazenar os dados da empresa. Salário R$ 3.000

Curso técnico em informática

Profissional que trabalha com desenvolvimento de softwares, programação para internet, entre outros. Salário R$ 3.000

Curso técnico em estética

Área que cresceu muito no mercado de trabalho e atua na área da beleza dentro de clínicas, salões, hoje em dia tem uma área ampla para essa categoria, cada dia mais a área da beleza vem se destacando nos procedimentos. Salário R$ 3.800

Curso técnico de Recursos Humanos

Trabalha do Departamento Pessoal de um empresa, dependendo da experiência salário pode chegar a R$ 8.700

Curso técnico em logística

Trabalha com organização e planejamento da logística. Salário R$ 3.000

Curso técnico em Mecânica

Trabalha no gerenciamento de todos os processos mecanizados. Salário R$ 3.500

Curso técnico em meio ambiente

Trabalha dentro de empresas trazendo o foco nas questões ambientais dentro do plano de negócio. Esse é um assunto que tem se tornado bastante popular ultimamente. Salário R$ 2.700

Os cursos técnicos são considerados pelas empresas como nível média de especialização e pode trazer um diferencial no currílo. Em 1996 os cursos surgiram para trazer uma qualificação de profissionais e suprir essas necessidades dentro de empresas e até mesmo industrias. Desde então, os cursos só vem crescendo, e agora com a era digital, muitos podem ser cursados totalmente online e até mesmo gratuito.

Com certeza você já deve ter escutado “Hoje em dia só não estuda quem não quer”, essa frase é a pura verdade, hoje com a internet as pessoas tem acesso a diversos materiais educacionais.

