Brasileiros que fazem parte DESTE grupo poderão sacar o Fundo de Garantia ainda em novembro

Você que faz aniversário no final do ano ficou esperando o ano inteiro para poder realizar o saque-aniversário do FGTS? Aproveita que agora chegou a sua vez! A Caixa Econômica já está disponibilizando o saque para as pessoas que nasceram no mês de novembro. Você consegue resgatar esse dinheiro a partir do dia 1 de novembro até 31 de janeiro de 2023.

O FGTS é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então se você ainda não foi realizar o seu saque, corre e fica com uma grana no fim deste ano, por mais que às vezes seja pouco, dinheiro sempre é bom, não é mesmo? Ainda mais no final do ano. Se você tem dúvidas se tem algo para sacar, basta acessar o aplicativo do FGTS que aparecerá logo na tela de início.

Para aqueles que não querem sacar esse ano, você pode deixar para o próximo.

Saque-aniversário do FGTS

A Caixa Econômica Federal dá algumas opções de saques para os trabalhadores, entretanto o trabalhador que escolhe a modalidade de realizar o saque-aniversário tem o direito de sacar somente no mês do seu aniversário, porém ao escolher essa opção ele abre mão de conseguir sacar o valor integral do FGTS se for demissão sem justa causa, mas mantém a multa de 40%.

Bom, quem não gostaria de receber algum dinheiro todo ano em seu aniversário, não é mesmo? Principalmente quem faz aniversário no final do ano, esse dinheiro pode ajudar bastante, e quem não deseja sacar no mês de novembro, pode sacar no início do outro ano. Então é um valor que pode ajudar nos meses de festas.

Veja como funciona o calendário do FGTS no saque-aniversário

Janeiro: início do saque: 3 de janeiro/ Final do saque: 31 de março

Fevereiro: início do saque: 1 de fevereiro/ Final do saque: 29 de abril

Março: início do saque: 2 de março/ Final do saque: 31 de maio

Abril: início do saque: 1 de abril/ Final do saque: 30 de junho

Maio: início do saque: 2 de maio/ Final do saque: 29 de Julho

Junho: início do saque: 1 de junho/ Final do saque: 31 de agosto

Julho: inicio do saque: 1 de julho/ Final do saque: 30 de setembro

Agosto: início do saque: 1 de agosto/ Final do saque: 31 de outubro

Setembro: início do saque: 1 de setembro/ Final do saque: 30 de novembro

Outubro: início do saque: 3 de outubro/ Final do saque: 30 de dezembro

Novembro: início do saque: 1 de novembro/ Final do saque: 31 de janeiro de 2023

Dezembro: início do saque: 1 de dezembro/ Final do saque: 28 de fevereiro de 2023

Por onde consigo fazer o saque-aniversário?

A pessoa consegue realizar o saque-aniversário pelo aplicativo do FGTS e fazer essa transferência 100% digital sem precisar sair da sua casa ou ir presencialmente até uma agência da Caixa Econômica Federal.

