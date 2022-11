APRENDA a consultar o seu PIS na internet: passo a passo simplificado!

É através do PIS (Programa de Integração Social) que o trabalhador tem acesso ao pagamento de direitos trabalhistas. Há uma sequência numérica ligada a este programa que identifica cada funcionário, para que ele possa ser reconhecido em plataformas governamentais. Aqueles que perderam este número ou não sabem onde encontrá-lo, podem acessá-lo através de seu CPF.

Será necessário informar o número do PIS ao solicitar benefícios básicos como o seguro-desemprego, o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e o bônus salarial. É por isso que é tão importante que o funcionário saiba onde este número está, e como utilizá-lo. Há também canais online e remotos que permitem a consulta desta sequência.

Vale dizer que estamos falando do número PIS, a sequência responsável pelo reconhecimento do trabalhador da empresa privada. E não se trata do bônus salarial pago uma vez por ano, ou da cota do fundo que não foi recebida pelos trabalhadores entre 1971 a 1988. Estes dois sistemas têm outros objetivos, e são benefícios financeiros para o trabalhador.

Quem tem o número PIS?

Assim que alguém é contratado em uma empresa privada pela primeira vez, um número PIS com uma sequência de 11 dígitos é gerado para o cidadão. Este número não é transferível e permanece o mesmo, independentemente de onde o trabalhador irá trabalhar. É importante dizer que este número é gerado quando o cidadão começa a trabalhar em uma empresa privada.

A partir deste número, o empregador pode identificar seu empregado e fornecer-lhe os direitos e benefícios trabalhistas que são garantidos. A sequência numérica é a mesma do número de identificação social (NIS).

Leia mais: Existe 14° salário para os beneficiários do INSS? Saiba tudo sobre o assunto!

Onde encontrar o número de PIS

Em documentos:

Carteira de trabalho

Cartão de Cidadão

Nas declarações do FGTS

Nos contratos assinados na carteira de trabalho digital.

Por telefone:

Previdência Social: número 135;

Caixa Econômica Federal: 0800 726 0207, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Online:

Aplicativo da Carteira de Trabalho (Carteira de Trabalho Digital)

Aplicativo do FGTS

Aplicativo do Caixa Trabalhador

Site CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais)

Site da Caixa Econômica

Meu site do INSS.