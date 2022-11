Já tem o calendário do Vale-Gás em dezembro? Confira!

O Vale-Gás é um benefício pela parte do Governo Federal que veio para ajudar principalmente as famílias de baixa renda nessa época em que o botijão de gás subiu o preço, infelizmente muitas delas não estavam conseguindo comprar e manter sua família, com isso foi criado o Vale-Gás que é distribuído de 2 em 2 meses para a população.

É válido destacar que o Vale-Gás não é para todos, é preciso estar inscrito no Cadúnico e dentro de alguns requisitos para receber.

Tudo sobre o Vale-Gás

O Vale Gás foi criado no mês de julho pelo Governo Federal e aprovada a PEC Kamikaze para poder aumentar esse valor do benefício, ou seja, de 50% o valor passou a ser distribuído para essas famílias a 100% para suprir por inteiro o preço médio que está hoje o botijão de gás de 13 kg, que tradicionalmente é o que toda família compra e usa.

Com isso, o benefício do Vale-Gás é pago para seus inscritos de dois em dois meses e tem como objetivo dar um suporte para as famílias de baixa renda no Brasil a terem um gás dentro de suas cozinhas e conseguir manter a necessidade de sua família.

O Vale-Gás é pago no valor de R$ 112,00 e esse valor só irá continuar até o mês de dezembro deste ano – 2022 – pois ano que vem o valor será reduzido para a porcentagem original quando foi concebido, de 50% do preço médio do botijão de 13 kg.

O pagamento foi efetuado no mês de outubro e agora a nova e última parcela deste ano será em dezembro, mas será que já foi compartilhado o calendário oficial das parcelas? Veremos!

Calendário mês de dezembro do Vale-Gás

Para quem não conhece, o pagamento do Vale-Gás é através do último número de identificação social, ou seja, o último número do NIS. Veja o calendário:

Número de Identificação Social final 1: 12 de dezembro

Número de Identificação Social final 2: 13 de dezembro

Número de Identificação Social final 3: 14 de dezembro

Número de Identificação Social final 4: 15 de dezembro

Número de Identificação Social final 5: 16 de dezembro

Número de Identificação Social final 6: 19 de dezembro

Número de Identificação Social final 7: 20 de dezembro

Número de Identificação Social final 8: 21 de dezembro

Número de Identificação Social final 9: 22 de dezembro

Número de Identificação Social final 0: 23 de dezembro

É importante destacar que até o presente momento esse é o calendário oficial do pagamento Vale-Gás referente ao mês de dezembro, entretanto essas datas podem sofrer alterações, pois muitas das vezes ocorre a antecipação desse pagamento, mas se caso surgir atualizaremos vocês através do nosso site.

Não se tem também uma resposta exata sobre o Vale-Gás em 2023 e se continuará a ser pago pelo Governo, então essa parcela de dezembro pode ser a última como também não.

Como solicitar o Vale-Gás?

É preciso ter esses requisitos:

Inscrição no CadÚnico

Renda mensal familiar de até meio salário mínimo

Ter alguém na família que recebe o BPC

Não existe um programa especialmente para essa inscrição, por isso é necessário ter o cadastro no CadÚnico.

