Conheça a Nucoin , a nova tecnologia do Nubank

Mais uma vez o banco do Nubank surpreende seus clientes com uma novidade, reconhecida por sempre atualizar seu aplicativo, dessa vez o Nubank irá criar a Nucoin, a moeda digital do roxinho. Como sempre, o Nubank nunca decepciona.

Mas como funciona isso? Vamos te explicar tudo, pois o banco já divulgou que ainda está em período de criação e vão convidar cerca de 2 mil clientes para ajudá-los nessa questão. Quer saber mais? Leia o texto abaixo

Tudo sobre a Nucoin

O principal objetivo do banco Nubank é dar uma oportunidade para seus clientes fazerem parte desse processo de criação e assim se sentirem o mais próximo possível da instituição, por isso vão ser cerca de 2 mil clientes convidados.

Tudo isso para conseguir criar a Nucoin que é uma criptomoeda que tem como objetivo democratizar as novas tecnologias, como por exemplo a web3. O banco Nubank tem como objetivo formular compra e vendas de criptomoedas através do aplicativo.

É uma evolução no mundo digital em que a instituição financeira do Nubank está convidando clientes para poderem fazer parte.

O que os clientes convidados vão fazer?

Todos os clientes que forem convidados para fazer parte desse processo devem se sentir honrados, não é todo dia que uma instituição grande te chama para realizar uma criação com ela. Entretanto, todos aqueles que forem participar do desenvolvimento da criptomoeda vão estar em conjunto dentro de uma comunidade e assim vocês poderão conversar e debater entre si todas as características disponibilizadas pela Nucoin.

Ou seja, o cliente poderá fazer uma análise completa sobre os pontos negativos e os pontos positivos, o que está faltando para se tornar completa, entre outros.

Como ocorre a seleção dos 2 mil clientes?

A instituição financeira Nubank já compartilhou a informação de que a seleção dos convidados será entre o mês de novembro e dezembro. E toda forma que contratação desses clientes será pelo próprio aplicativo, o Nubank informou que irá escolher os clientes que mais são engajados e interagem com os serviços do aplicativo, e após ser selecionado, a partir do ano de 2023 esses clientes irão receber na conta algumas moedas sem custo algum.

Com o foco de deixar a moeda apenas em serviços digitais, o Nubank espera criar também um programa de recompensa, ou seja, todos os clientes que conseguirem juntar Nucoins ele terá descontos e vantagens (esse tópico ainda não foi divulgado pela instituição).

Por mais que alguns pontos ainda não tenham sido compartilhados pela Instituição Financeira, os clientes esperam grandes vantagens já que o Nubank é cheio de surpresas. A nossa dica é que para esse mês de novembro e dezembro você interaja ao máximo com as fintechs da plataforma, pois assim você tem chances de ser selecionado para fazer parte de um dos 2 mil clientes convidados para experimentarem dessa nova criação e poderem fazer parte.

A moeda digital se parece com a tradicional, entretanto será apenas de uso virtual, onde você vai poder usar e abusar para fazer o teste e mandar seu feedback dentro da comunidade, se caso for selecionado, e logo após todo o desenvolvimento o Nubank deseja comercializar essa moeda dentro do mercado que oferece criptomoedas.

