Programa Próspera Família abre vagas para cursos GRATUITOS, confira os requisitos

O Programa Próspera Família é reconhecido como um programa que visa conseguir uma mobilidade social rompendo as barreiras da pobreza através da geração de renda, que é a forma que ajuda a família a sobreviver. Diante disso, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social disponibilizou 4.240 vagas para inscrição no Alto Tietê.

A princípio, toda essa iniciativa por parte da secretaria é para oferecer oficinas de capacitação, ou seja, incentivar a pessoa a estudar, conseguir um bom emprego para gerar uma renda e combater a pobreza.

Quais são os requisitos para eu poder me inscrever no Programa Próspera Família?

Como qualquer programa oferecido pela parte do governo, sempre existem requisitos em que a pessoa precisa possuir para fazer parte, pois a intenção é ajudar quem realmente precisa. Para isso, os requisitos são eles para os monoparental:

Possuir cadastro do CadÚnico

O familiar responsável que está com o nome do CadÚnico precisa receber uma renda de até R$ 210

Ou, ter uma criança de até 6 anos

Já em caso de empate, a prioridade do Programa Próspera Família irá atender:

A família que tem mais pessoas

Família que possui alguém deficiente

Família que possui a menor renda

Mulheres que são mães e chefe de família

Se você ainda tem alguma dúvida sobre os requisitos e se pode se inscrever ou não, você pode obter mais informações pelo telefone central do Bolsa Do Povo que também tem opção pelo aplicativo do WhatsApp: 0800 7979 800. Lembrando que o atendimento é somente de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Confira agora quais as cidades do Alto Tietê que vão receber o Programa Próspera Família

Arujá: 240 vagas

Biritiba Mirim: 160 vagas

Ferraz de Vasconcelos: 560 vagas

Guararema: 80 vagas

Itaquaquecetuba: 1040 vagas

Mogi das Cruzes: 1040

Poá: 640 vagas

Suzano: 480 vagas

Lembrando que a inscrição ocorre até o dia 8 de novembro pelo site do Bolsa do Povo: https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/. É necessário também sempre manter os dados do cadastro no CadÚnico sempre atualizados.Corre que ainda dá tempo de fazer a inscrição e ter um bom estudo.

Quais são as principais áreas de estudo do Programa Próspera Família?

A princípio, todo ensinamento dos cursos tem como a área de empreendedorismo, e dentro desse tópico eles apresentam as áreas de alimentação, administrativo e beleza. Toda a equipe de treinamento do programa é formada por parceiros do Sistema S, mas o que é isso?

O Sistema S é um grupo que é composto por instituições como: Senai, Sesi, Sest/Senat. Senac, Sesc e Sebrae. Segundo informações obtidas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social informou que as oficinas serão apresentadas dentro das salas dos Centros de referência de Assistência Social, conhecido como o CRAS.

Toda a cidade que sentiu interesse de levar essa oficina para a população através do Programa Próspera Família fez um investimento de ao menos R$ 3.944.260 para a realização desses cursos e oficinas.

