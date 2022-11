Banco DIGITAL libera milhares de vagas gratuitas em cursos de capacitação; saiba como se inscrever

O Banco Inter, em parceria com a DIO, uma plataforma de educação tecnológica, está oferecendo 7.000 vagas em cursos de programação gratuitos e 100% on-line. O curso, com inscrições abertas até 11 de novembro, tem como objetivo treinar desenvolvedores front-end e back-end.

O programa é chamado Orange Tech+, e está disponível apenas para negros, pardos e mulheres; o objetivo desta exclusividade é aumentar a participação destas minorias no campo da tecnologia.

A parceria, que começou em 2021, já ofereceu mais de 55.000 bolsas de programação.

“Estamos dando oportunidade para que mais pessoas se formem e aprendam sobre tecnologia, uma área que está em constante mudança e em tão alta demanda”. Christiano Rolfs, Chefe de Sustentabilidade da Inter

Como funciona o curso?

Há 78 horas de conteúdo envolvendo:

A bordo; Princípios de desenvolvimento de software Primeiras páginas interativas com JavaScript Biblioteca React Fortalecimento da carreira profissional Mentoria com especialistas Desafios do código, para reforçar o aprendizado na prática.

Ao final do curso, um certificado de conclusão será fornecido a todos os que o completarem e um evento Minha Carreira Tech, onde são entregues prêmios aos 30 primeiros colocados.

Como faço para me inscrever?

Basta ir ao site oficial do curso e clicar em “começar agora”; você será redirecionado para o final da página, onde poderá inserir suas informações (nome completo, e-mail, número de celular e senha) e sua conta para acessar o curso posteriormente será criada.

O prazo para se inscrever é 11 de novembro.

Sobre o Banco Inter

Inter, antigo Banco Inter e Banco Intermedium, é uma empresa brasileira de tecnologia, fundada em 1994 e sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. É visto por ser um dos primeiros bancos digitais do Brasil, e pela ausência de taxas sobre serviços básicos. Atualmente, tem mais de 20 milhões de clientes e um preço de mercado equivalente a R$ 16,4 bilhões.

A empresa financeira Intermedium CFI foi fundada em 1994, na cidade de Belo Horizonte por membros da família Menin, proprietária do Grupo MRV Engenharia. O propósito de início era fomentar operações de Crédito Imobiliário, entretanto, a empresa acabou se consolidando nos mercados de Crédito Consignado e Middle Market.

Em 2007, as operações de crédito imobiliário foram reabertas, sendo o refinanciamento imobiliário o principal produto desta carteira. O ano de 2008 foi marcado pelo recebimento da carta patente do Banco Central com autorização para operar como um banco múltiplo.

No final de 2014, a Inter lançou a Conta Digital, uma conta corrente que pode ser acessada por telefones celulares e computadores e permite depósitos, transferências, pagamento de contas, saques ilimitados sem custo em qualquer ATM do Banco24Horas, entre outros serviços.

Em abril de 2016, assim que entrou em vigor a Resolução nº 480 do Banco Central do Brasil, a abertura de novas contas digitais foi facilitada. No mesmo ano, a instituição registrou lucro líquido de R$25,5 milhões, com uma expansão de 10,3% da carteira de crédito para R$2,3 bilhões, dos quais 52,5% correspondiam ao crédito imobiliário. A captação de recursos avançou 32,5% e totalizou R$2,7 bilhões em dezembro de 2016. Também em 2016, a Inter ocupou o 14º lugar no ranking GPTW (Melhores Empresas para se Trabalhar), na categoria de 250 a 999 funcionários no estado de Minas Gerais.

