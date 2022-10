Conheça o cadastro para brasileiros com CNH que pode render MUITAS vantagens!

O programa, também conhecido como Cadastro Positivo de Condutores, oferece descontos e isenções de taxas para bons condutores, assim como condições diferenciadas para aluguel de veículos, contratação de seguro, cobrança de pedágio e estacionamento.

Para permanecer ativo no Cadastro Positivo de Condutores, o motorista não pode: cometer uma violação de trânsito; ter sua carteira de motorista suspensa; ter sua Carteira Nacional de Habilitação revogada ou expirada há mais de 30 dias; e não pode estar cumprindo pena de prisão em liberdade.

O motorista que quiser ter seu nome no RNPC pode se registrar através do aplicativo (l1nq.com/N1Yfb) da Carteira de Motorista Digital (CDT) ou no Portal (l1nq.com/IkxuI) de Serviços do Senatran. Ao fazer isso, o participante dá seu consentimento para que seu nome seja consultado e seja considerado elegível para receber os benefícios.

O RNPC está previsto na nova lei de trânsito sendo regulamentado em maio pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A tecnologia foi desenvolvida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Confira mais informações.

As empresas que oferecem vantagens

Os benefícios oferecidos pelas entidades e agências públicas podem ser divulgados somente após o término das eleições, mas algumas empresas já oferecem vantagens aos motoristas com bom comportamento no trânsito. Confira a lista:

Zona Azul Brasil – Serviço de estacionamento rotativo nas vias públicas presentes nas cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná oferece 5% de cashback na utilização do serviço

Gringo – Uma aplicação destinada ao motorista com pagamento de taxas e impostos sobre veículos promete benefícios exclusivos, mas ainda não revelou quais

English Fluency – Curso de inglês online oferece 50% de desconto para motoristas cadastrados no RNPC

Coqueiro Materiais de Construção – Com lojas na região Centro-Oeste, a empresa oferece até 5% de desconto para bons motoristas

Zapay – A Zapay oferece descontos em parcelas de IPVA e outros benefícios para aqueles que não cometeram nenhuma violação de tráfego nos últimos 12 meses

Supernova Operadora de Celular – Uma operadora de celular que utiliza a rede Vivo oferece um desconto em seu plano de serviço.

Outro assunto relacionado

6 casos no qual você é obrigado a emitir um novo CNH

Caso queira fazer qualquer alteração nos dados de seu CNH, você deve solicitar a nova versão; Para obter a permissão para dirigir (PPD), que é válida por um ano; Após a expiração da Permissão de Conduzir (PPD), quando você a substituirá pelo CNH definitivo; Se você for solicitar a emissão da versão física do CNH, você deve solicitar a nova versão; Se houver um acréscimo de categoria, você deverá emitir o novo documento; Se você for mudar para uma carteira de habilitação estrangeira.

Caso contrário, você pode esperar até a validade de sua Carteira Nacional de Habilitação para emitir um novo documento.

