NOVO salário mínimo de R$ 1.400,00 foi anunciado; valor é confirmado para todos os brasileiros?

O presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro ( do PL) iniciou o debate TV Globo com uma nova promessa de aumento do salário mínimo, para R$ 1400 em 2023. Porém, não há nenhuma quantia prevista no orçamento para o próximo ano enviado pelo seu governo ao Congresso em agosto, e Bolsonaro tampouco disse como concederá o reajuste.

“Mesmo com a pandemia do COVID-19, falta d’água e outras crises, concedemos reajustes aos aposentados e aumentamos o salário mínimo. Tanto que conseguimos acertar a economia e posso anunciar que o novo salário mínimo será de R$ 1.400”, disse o pré-candidato a reeleição.

A declaração foi feita durante um debate, o último confronto entre os candidatos presidenciais antes do segundo turno, que ocorrerá neste domingo (30).

Histórico completo do salário-mínimo no governo Bolsonaro

Janeiro 2019 Janeiro 2020 Fevereiro 2020 Janeiro 2021 Janeiro 2022 Decreto nº 9.661, de 2019 Lei nº 14.013, de 2020 Lei nº 14.013, de 2020 Lei nº 14.158, de 2021 MP nº 1.091, de 2021 R$ 998,00 R$ 1.039,00 R$ 1.045,00 R$ 1.100,00 R$ 1.212,00

Leia mais: Lei de Diretrizes Orçamentárias revela NOVO salário mínimo; valor deve entrar em vigor em poucos meses

Histórico completo do salário-mínimo desde 1940

SALÁRIO MÍNIMO Vigência Dispositivo legal Valor Julho de 1940 Decreto-Lei 2162, de 1940 240 mil réis Janeiro de 1943 Decreto-Lei 1943 Cr$ 300,00 Dezembro de 1943 Decreto-Lei 5977, de 1943 Cr$ 380,00 Janeiro de 1952 Decreto nº 30342, de 1951 Cr$ 1.200,00 Julho de 1954 Decreto nº 35450, de 1954 Cr$ 2.400,00 Agosto de 1956 Decreto nº 39604, de 1956 Cr$ 3.800,00 Janeiro de 1959 Decreto nº 45106-A, de 1958 Cr$ 6.000,00 Outubro de 1960 Decreto nº 49119-A, de 1960 Cr$ 9.600,00 Outubro de 1961 Decreto nº 51336, de 1961 Cr$ 13.440,00 Janeiro de 1963 Decreto nº 51631, de 1962 Cr$ 21.000,00 Fevereiro de 1964 Decreto nº 53578, de 1964 Cr$ 42.000,00 Fevereiro de 1965 Decreto nº 55803, de 1965 Cr$ 66.000,00 Março de 1966 Decreto nº 57900, de 1966 Cr$ 84.000,00 Março de 1967 Decreto nº 60231, de 1967 NCr$ 105,00 Março de 1968 Decreto nº 62461, de 1968 NCr$ 129,60 Maio de 1969 Decreto nº 64442, de 1969 NCr$ 156,00 Maio de 1970 Decreto nº 66523, de 1970 NCr$ 187,20 Maio de 1971 Decreto nº 68576, de 1971 Cr$ 225,60 Maio de 1972 Decreto nº 70465, de 1972 Cr$ 268,80 Maio de 1973 Decreto nº 72148, de 1973 Cr$ 312,00 Maiode 1974 Decreto nº 73995, de 1974 Cr$ 376,80 Dezembro de 1974 Lei nº 6147, de 1974 Cr$ 415,20 Maio de 1975 Decreto nº 75679, de 1975 Cr$ 532,80 Maio de 1976 Decreto nº 77510, de 1976 Cr$ 768,00 Maio de 1977 Decreto nº 79610, de 1977 Cr$ 1.106,40 Maio de 1978 Decreto nº 81615, de 1978 Cr$ 1.560,00 Maio de 1979 Decreto nº 84135, de 1979 Cr$ 2.268,00 Novembro de 1979 Decreto nº 84135, de 1979 Cr$ 2.932,80 Maio de 1980 Decreto nº 84674, de 1980 Cr$ 4.149,60 Novembro de 1980 Decreto nº 85310, de 1980 Cr$ 5.788,80 Maio de 1981 Decreto nº 85950, de 1981 Cr$ 8.464,80 Novembro de 1981 Decreto nº 86514, de 1981 Cr$ 11.928,00 Maio de 1982 Decreto nº 87139, de 1982 Cr$ 16.608,00 Novembro de 1982 Decreto nº 87743, de 1982 Cr$ 23.568,00 Maio de 1983 Decreto nº 88267, de 1983 Cr$ 34.776,00 Novembro de 1983 Decreto nº 88930, de 1983 Cr$ 57.120,00 Maio de 1984 Decreto nº 89589, de 1984 Cr$ 97.176,00 Novembro de 1984 Decreto nº 90301, de 1984 Cr$ 166.560,00 Maio de 1985 Decreto nº 91213, de 1985 Cr$ 333.120,00 Novembro de 1985 Decreto nº 91861, de 1985 Cr$ 600.000,00 Março de 1986 Decreto-Lei nº 2284, de 1986 Cz$ 804,00 Janeiro de 1987 Portaria nº 3019, de 1987 Cz$ 964,80 Março de 1987 Decreto nº 94062, de 1987 Cz$ 1.368,00 Maio de 1987 Portaria nº 3149, de 1987 Cz$ 1.641,60 Junho de 1987 Portaria nº 3175, de 1987 Cz$ 1.969,92 Agosto de 1987 Decreto-Lei nº 2351, de 1987 Cz$ 1.970,00 Setembro de 1987 Decreto nº 94815, de 1987 Cz$ 2.400,00 Outubro de 1987 Decreto nº 94989, de 1987 Cz$ 2.640,00 Novembro de 1987 Decreto nº 95092, de 1987 Cz$ 3.000,00 Dezembro de 1987 Decreto nº 95307, de 1987 Cz$ 3.600,00 Janeiro de 1988 Decreto nº 95479, de 1987 Cz$ 4.500,00 Fevereiro de 1988 Decreto nº 95686, de 1988 Cz$ 5.280,00 Março de 1988 Decreto nº 95758, de 1988 Cz$ 6.240,00 Abril de 1988 Decreto nº 95884, de 1988 Cz$ 7.260,00 Maio de 1988 Decreto nº 95987, de 1988 Cz$ 8.712,00 Junho de 1988 Decreto nº 96107, de 1988 Cz$ 10.368,00 Julho de 1988 Decreto nº 96235, de 1988 Cz$ 12.444,00 Agosto de 1988 Decreto nº 96442, de 1988 Cz$ 15.552,00 Setembro de 1988 Decreto nº 96625, de 1988 Cz$ 18.960,00 Outubro de 1988 Decreto nº 96857, de 1988 Cz$ 23.700,00 Novembro de 1988 Decreto nº 97024, de 1988 Cz$ 30.800,00 Dezembro de 1988 Decreto nº 97151, de 1988 Cz$ 40.425,00 Janeiro de 1989 Decreto nº 97385, de 1988 NCz$ 63,90 Maio de 1989 Decreto nº 97696, de 1989 NCz$ 81,40 Junho de 1989 Lei nº 7789, de 1989 NCz$ 120,00 Julho de 1989 Decreto nº 97915, de 1989 NCz$ 149,80 Agosto de 1989 Decreto nº 98006, de 1989 NCz$ 192,88 Setembro de 1989 Decreto nº 98108, de 1989 NCz$ 249,48 Outubro de 1989 Decreto nº 98211, de 1989 NCz$ 381,73 Novembro de 1989 Decreto nº 98346, de 1989 NCz$ 557,31 Dezembro de 1989 Decreto nº 98456, de 1989 NCz$ 788,12 Janeiro de 1990 Decreto nº 98783, de 1989 NCz$ 1.283,95 Fevereiro de 1990 Decreto nº 98900, de 1990 NCz$ 2.004,37 Março de 1990 Decreto nº 98985, de 1990 NCz$ 3.674,06 Abril de 1990 Portaria nº 191-A, de 1990 Cr$ 3.674,06 Maio de 1990 Portaria nº 289, de 1990 Cr$ 3.674,06 Junho de 1990 Portaria nº 308, de 1990 Cr$ 3.857,66 Julho de 1990 Portaria nº 415, de 1990 Cr$ 4.904,76 Agosto de 1990 Portaria nº 429 e 3557, de 1990 Cr$ 5.203,46 Setembro de 1990 Portaria nº 512, de 1990 Cr$ 6.056, 31 Outubro de 1990 Portaria nº 561, de 1990 Cr$ 6.425,14 Novembro de 1990 Portaria nº 631, de 1990 Cr$ 8.329,55 Dezembro de 1990 Portaria nº 729, de 1990 Cr$ 8.836,82 Janeiro de 1991 Portaria nº 854, de 1990 Cr$ 12.325,60 Fevereiro de 1991 Lei nº 8178, de 1991 Cr$ 15.895,46 Março de 1991 Lei nº 8178, de 1991 Cr$ 17.000,00 Setembro de 1991 Lei nº 8222, de 1991 Cr$ 42.000,00 Janeiro de 1992 Lei nº 8222, de 1991 e Portaria nº 042, de 1992 Cr$ 96.037,33 Maio de 1992 Lei nº 8419, de 1992 Cr$ 230.000,00 Setembro de 1992 Lei nº 8419, de 1992 e Portaria nº 601, de 1992 Cr$ 522.186,94 Janeiro de 1993 Lei nº 8542, de 1992 Cr$ 1.250.700,00 Março de 1993 Port. Interministerial nº 004, de 1993 Cr$ 1.709.400,00 Maio de 1993 Port. Interministerial nº 007, de 1993 Cr$ 3.303.300,00 Julho de 1993 Port. Interministerial nº 011, de 1993 Cr$ 4.639.800,00 Agosto de 1993 Port. Interministerial nº 012, de 1993 CR$ 5.534,00 Setembro de 1993 Port. Interministerial nº 014, de 1994 CR$ 9.606,00 Outubro de 1993 Port. Interministerial nº 015, de 1993 CR$ 12.024,00 Novembro de 1993 Port. Interministerial nº 017, de 1993 CR$ 15.021,00 Dezembro de 1993 Port. Interministerial nº 019, de 1993 CR$ 18.760,00 Janeiro de 1994 Port. Interministerial nº 020, de 1993 CR$ 32.882,00 Fevereiro de 1994 Port. Interministerial nº 002, de 1994 CR$ 42.829,00 Março de 1994 Port. Interministerial nº 004, de 1994 URV 64,79 – R$ 64,79 Julho de 1994 Lei nº 9069, de 1995 R$ 64,79 Setembro de 1994 Lei nº 9063, de 1995 R$ 70,00 Maio de 1995 Lei nº 9032, de 1995 R$ 100,00 Maio de 1996 Lei nº 9971, de 2000 R$ 112,00 Maio de 1997 Lei nº 9971, de 2000 R$ 120,00 Maio de 1998 Lei nº 9971, de 2000 R$ 130,00 Maio de 1999 Lei nº 9971, de 2000 R$ 136,00 Abril de 2000 Lei nº 9971, de 2000 R$ 151,00 Abril de 2001 Medida Provisória nº 2194-6, de 2001 R$ 180,00 Abril de 2002 Lei nº 10525, de 2002 R$ 200,00 Abril de 2003 Lei nº 10699, de 2003 R$ 240,00 Maio de 2004 Lei nº 10888, de 2004 R$ 260,00 Maio de 2005 Lei nº 11164, de 2005 R$ 300,00 Abril de 2006 Medida Provisória nº 288, de 2006 R$ 350,00 Abril de 2007 Lei nº 11498, de 2007 (MP nº 362, de 2007) R$ 380,00 Março de 2008 Medida Provisória nº 421, de 2008 R$ 415,00 Fevereiro de 2009 Medida Provisória nº 456, de 2009 R$ 465,00 Janeiro de 2010 Medida Provisória nº 474, de 2009 R$ 510,00 Janeiro de 2011 Medida Provisória nº 516, de 2010 R$ 540,00 Lei nº 12.382, de 2011 R$ 545,00 Janeiro de 2012 Decreto nº 7.655, de 2011 R$ 622,00 Janeiro de 2013 Decreto nº 7.872, de 2012 R$ 678,00 Janeiro de 2014 Decreto nº 8.166, de 2013 R$ 724,00 Janeiro de 2015 Decreto nº 8.381, de 2014 R$ 788,00 Janeiro de 2016 Decreto nº 8.618, de 2015 R$ 880,00

Leia mais: Fundação abre mais de 1,4 MIL vagas GRÁTIS em 6 cursos profissionalizantes; saiba como se inscrevermínimomínimo