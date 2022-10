Combustíveis tem valor ALTERADO mais uma vez; confira os novos preços!

Com os preços ainda congelados pela Petrobras, que alega utilizar outra fórmula para medir a diferença de preços em relação ao mercado internacional, a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis) registrou, no encerramento da quinta-feira (27), preços 20% mais baixos para o diesel e 18% para a gasolina no mercado brasileiro.

A empresa estatal passou 56 dias sem alterar o preço da gasolina e 38 dias sem reajustar o preço do diesel.

De acordo com o que a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) descobriu, o governo está pressionando a empresa a manter os preços inalterados pelo menos até o final do segundo turno de votação, no próximo domingo.

Previsões

Especialistas preveem que após as eleições presidenciais os preços devem subir, o que é negado pela Petrobras, que diz usar uma metodologia diferente para medir o atraso e que seus preços estão atualmente alinhados ao mercado internacional.

Para o presidente da Abicom, Sérgio Araújo, é surpreendente que a empresa não faça nenhum reajuste, após mais de 15 dias de defasagem nos preços dos combustíveis, pois quando os preços do petróleo caíram em setembro, a estatal reduziu imediatamente tanto o preço da gasolina quanto o do diesel.

“Fico surpreso com isso, porque se olharmos há algumas semanas, a Petrobras estava trabalhando com o preço acima da igualdade nos cálculos da Abicom, e naquele momento reduziu os preços e começou a tangenciar as curvas do PPI (Preço de Paridade de Importação) preparadas por nós. Portanto, não entendo esta diferença agora”, disse Araújo.

Na prática, o executivo diz que os parâmetros da Abicom corresponderam aos da Petrobras para baixar os preços, e ele acha estranho que agora, sob pressão, o mesmo não aconteça. Com os preços atuais, os pequenos importadores associados à Abicom não são capazes de trazer os combustíveis do exterior devido à falta de competitividade.

Dados da Abicom

Segundo a pesquisa da Abicom, para alinhar os preços ao mercado internacional, as refinarias brasileiras deveriam aumentar, em média, a gasolina em R$ 0,75 por litro e o diesel em R$ 1,25 por litro.

Na Bahia, onde opera a única refinaria privada de grande porte do país, vendida pela Petrobras no ano passado, as diferenças são menores. Segundo a Abicom, a diferença de preço no mercado baiano é de 13% para o diesel e 8% para a gasolina.

Principalmente o preço do diesel tem sido pressionado no mercado externo devido ao início do inverno no Hemisfério Norte, que se soma à queda na oferta devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas a gasolina também está seguindo uma tendência ascendente devido ao aumento do consumo nos Estados Unidos.

Quem é a Abicom?

A Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis – Abicom, fundada em julho de 2017, congrega atualmente 10 importadores/comerciantes, operando em todo o território nacional.

O principal objetivo da Abicom é promover o desenvolvimento do setor de combustíveis líquidos no Brasil, com foco na expansão e garantia do abastecimento nacional, promovendo a livre concorrência e incentivando o investimentimento na entrada de novos agentes no setor.

