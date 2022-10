Qual moeda de R$ 1,00 vale até R$ 7 MIL? Você pode ter uma em sua carteira!

Já passou pela sua cabeça que uma moeda de R$ 1,00 pode chegar a valer R$7 mil? Isso mesmo que você leu, os colecionadores de notas e moedas dessa vez estão em busca dessa moeda de 1 real rara, veja qual a diferente dessa moeda para a normal, quem sabe você tenha uma na sua carteira e nem sabe.

Além disso, quem tiver essa moeda pode ganhar R$ 7 mil e realmente esse dinheiro iria ajudar, não iria? Continue conosco e conheça mais sobre essa moeda rara de R$ 1 real.

Moeda de R$ 1 real

A moeda que muitos pesquisadores e colecionadores estão procurando é uma moeda rara de R$ 1 real que foi emitida pelo Banco Central no ano de 2016 para homenagear as Olimpíadas no país e segundo informações a moeda mais rara de todas é a que possui uma bandeira (isso foi criado para homenagear a passagem dos jogos em Londres no respectivo ano de 2012), com isso algumas pessoas receberam a moeda.

Não foram feitas muitas emissões, mas as poucas que fizeram podem valor muito hoje em dia, de R$ 1 real pode valer a R$ 7 mil, por isso, confira se você tem uma na sua carteira. E para as pessoas que tem costume de juntar moeda, verifique em seu cofrinho, vai que tem uma moeda dessa e você está perdendo a chance de ganhar um bom dinheiro! Agora você sabe qual a moeda e quanto pode chegar a valer.

Desde 2016 os colecionadores estão em busca de pessoas que tenham essa moeda, essa dificuldade só piorou conforme o uso das moedas foram diminuindo com a criação de notas maiores e as tecnologias, como por exemplo o Pix. Desde quando o pix foi lançado, milhares e milhares de pessoas adotaram o novo método, pois é prático e rápido, além de evitar perder dinheiro em casa, na rua, entre outros lugares.

Mas como todo lado bom tem o seu lado ruim, a emissão de moedas e notas tem ficado cada vez menor, e novos projetos para tentarem que isso não acabe não está dando certo, um exemplo disso foi a emissão da nota de R$ 200 que não chegou na mão da maioria das pessoas, por ser um valor alto muitos optaram por guardar, principalmente quem tem esse hábito.

Se você tem um monte de moedas guardadas, procure se você tem a moeda de um real.

Nota de R$ 1 real

Se já está difícil encontrar a moeda rara de R$ 1 real, imagina a nota de R$ 1 real que faz muitos anos que as pessoas não a veem mais. A cédula de R$ 1 real chegou a circular pelo mercado nacional entre 1994 a 2005, mas ao passar pela casa da moeda houve uma substituição pela moeda, após isso as notas começaram a desaparecer, e hoje um dia esse valor é em formato de uma moeda de metal estampado com a cara e coroa.

Com toda essa história, a cédula de R$ 1 real se tornou rara e quem tiver essa nota pode estar prestes a ganhar uma boa grana. Mas é válido destacar que não é qualquer tipo de nota, tem alguns requisitos que fazem ela ser rara para conseguir ser vendida dentro do mercado.

Bruno Pellzari, que é o atual diretor social e de divulgação da Sociedade Numismática Brasileira, afirma que a pessoa que possui esses objetos raros, tanto a nota de R$ 1 real como a moeda de R$ 1,00 e tem interesse de colocar no mercado para vender é preciso que ambos estejam em boas condições, quanto menos desgastadas mais valor ela pode ter.

A nota de R$ 1 real é da cor verde e possui um desenho de um beija-flor com a Efígie da República, e no registro da série da nota é preciso que tenha as letras BA. Quando lermos isso realmente nos remete a lembrança dos tempos antigos em que usávamos a nota.

