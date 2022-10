Novo recurso testado no Instagram é aguardado pelos usuários a muitos anos

Se você tem o Instagram baixado em seu celular e, com certeza, deve ter, saiba que a plataforma está em fase de testes para uma nova ferramenta que por muitos anos os usuários já estavam esperando. A novidade é que o Instagram está testando para agendar posts tanto no feed como no Reels.

Realmente vai ser uma nova ferramenta e tanto! Você irá conseguir programar todos os seus posts e não esquecerá mais de postar suas coisas, você vai deixar programado com dia e horário.

Nova ferramenta do Instagram em teste

Por mais que seja uma categoria que ainda está na fase de testes, os usuários estão ansiosos para esse lançamento, vai ajudar muitas pessoas que utilizam a plataforma como um meio de trabalho a programarem seus posts e conteúdos. Muitas vezes essa função as pessoas não conseguem fazer devido a correria e sempre contratar alguém para isso.

Essa nova ferramenta permitirá que o usuário consiga programar todas as publicações que desejar com a data, no prazo de no máximo 90 dias, pode incluir também o horário e o minuto exato. Hoje em dia, quem quer fazer essa ação pelo Instagram tem que utilizar outros aplicativos, como: Meta Business Suite ou Estúdio de Criação.

Toda essa informação foi compartilhada pelo próprio Meta no site Mashable e esses testes já estão sendo testados com alguns usuários por volta do mundo inteiro. Mas essa nova ferramenta não se baseia apenas nisso, para complementar, essa nova categoria também dará oportunidade para os usuários ter acesso a uma aba com os conteúdos já programados, ou seja, o usuário terá como ver todos os posts agendados no perfil, e se caso quiser mudar, tem a opção de reagendar para outro horário ou até mesmo outro dia.

Como programar um post no Instagram?

Por estar em fase de testes essa nova categoria, ainda não se sabe por exato todos os detalhes e como será feito esse procedimento real dentro do aplicativo caso seja efetivada. Mas, basicamente, os passos serão esses:

Segundo alguns prints que foram compartilhados do experimento desta nova categoria, para programar um agendamento do post no feed, primeiramente é preciso escolher uma imagem da sua galeria de fotos, edite dentro do Instagram da forma que deseja, após isso clique na opção “Configurações avançadas”, (essa opção fica na mesma parte em qual você coloca a localização ou marcar pessoas).

Ai dentro dessa opção apareceria o no recurso com o nome “Agendar esta postagem”, aí o usuário poderia escolher o dia da publicação, horário e até o minuto que deseja.

Hoje em dia, só existe a possibilidade de agendar transmissões ao vivo pela plataforma do Instagram, entretanto esse procedimento não é tão fácil igual ao novo recurso que está sendo testado, pois para agendar essas publicações, os usuários precisam buscar atividade de terceiros em outros aplicativos. Normalmente, os perfis comerciais utilizam o aplicativo Estúdio de Criação.

