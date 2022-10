GRANDE mudança acontecerá na Netflix em 2023; alteração é um tanto polêmica!

A plataforma da netflix é um sucesso, hoje em dia a maioria dos brasileiros tem o aplicativo no seu celular ou na televisão, afinal, quem não gosta de assistir aquele filme a noite uma séria na hora do almoço? Entretanto, a plataforma compartilhou a informação de uma mudança que está dando o que falar.

Essa mudança está prevista para acontecer somente em 2023, mas os usuários já estão comentando.

Mudança na Netflix

A Netflix é uma plataforma de streaming de séries e filmes, e divulgou uma informação nesta última quarta-feira (19/10) que todas as pessoas que divide a sua conta com amigo ou familiar, ou seja, com qualquer pessoa, a plataforma começará a cobrar uma taxa mensal, porém não é a taxa normal é um valor adicional, um valor a mais do que a pessoa já paga.

Entretanto, essa mudança ainda não ocorrerá no Brasil, mas em 2023 já começará a valer para o Reino Unido e Estados Unidos, porém outros países já estão sendo testados, como por exemplo: o Chile, Peru e Costa Rica. Toda a população desses locais citados, se assistirem fora da sua casa eles já poderão ser cobrados por esse ato, não se sabe ainda o valor dessa taxa adicional.

Já para o Brasil, também não foi divulgada nenhuma informação quando essa nova mudança chegará, porém o indicado é ficar esperto e de olho nas novidades para evitar pagar um valor a mais na Netflix.

Veja também: Truque para DESCOBRIR se algum contato do WhatsApp está ONLINE

Mas o porque vai acontecer essa mudança?

Todos que já souberam dessa novidade estão se fazendo essa pergunta, já que funciona tão bem desta forma. Todavia, a Netflix informou que esse novo método é para não perder mais clientes (número de assinaturas), pois basicamente no início de 2022 a plataforma teve uma perda enorme dos usuários, considerada a maior perda entre 10 anos, confira:

Perda de 1,3 milhão nos Estados Unidos e Canadá

Perda de 1 milhão ao volta do mundo inteiro

Após essa grande perda, a Netflix está trilhando algumas ações e idéias para recuperar seus assinantes, todavia a plataforma é bem esperta nessa parte, não é no entanto que ela é uma das maiores plataformas de streaming de séries e filmes. E diante dessas estratégias, algumas novidades já foram lançadas, entre elas um novo pacote que pode dar oportunidade de assistir a plataforma com um valor mais em conta.

O novo pacote será no valor de R$ 18.90, esse valor é barato porque esse pacote tem anúncios entre 15 a 30 segundos. É importante destacar que esse novo pacote só estará disponível a partir do dia 3 de novembro. Segundo a Netflix, esse pacote nasceu para dar mais oportunidade de as pessoas conseguirem ter o pacote da plataforma com um preço barato. Tudo isso faz parte de um plano para voltar com o maior número de assinantes possível.

Outra novidade que também foi compartilhada pela plataforma é a categoria “Transferência de perfil”, ou seja, os usuários poderão transferir as recomendações que podem ser personalizadas, histórico de visualizações para uma nova conta.

Em seu último comunicado, a plataforma compartilhou que após ouvir alguns comentários de seus consumidores, vão dar uma oportunidade aos mutuários para transferir seu perfil Netflix para sua própria conta. Para quem já é de casa (os usuários), a administração de seus dispositivos com mais facilidade e a criação de subcontas (membros extras), caso queiram pagar para dar de presente a alguém, seja família ou amigos.

Veja também: Conheça 7 recursos do Instagram para ter privacidade de VERDADE