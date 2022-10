Conheça 7 recursos do Instagram para ter privacidade de VERDADE

O instagram é uma ferramenta que está em constante crescimento e atualização para a melhor navegação dos usuários. Devido a isso, a privacidade e segurança deve estar em primeiro lugar, principalmente quando envolve seus dados e informações na internet.

Entretanto, existem 7 recursos do Instagram que podem te ajudar a ter uma privacidade de verdade. Recursos que ajudam a limitar quem pode ver seus status, quem pode enviar mensagem, perfil fechado. Parece detalhes pequenos, mas é o que faz a total diferença para proteger seus dados, além de não dar liberdade para bisbilhoteiros que podem incomodar sua privacidade.

Veja abaixo a lista com 7 recursos para você fazer no seu Instagram e te ajudar a ter mais privacidade.

7 recursos do instagram

1. Limpar o histórico

Limpar o histórico do seu aplicativo Instagram pode te ajudar a manter sua privacidade, pois as suas pesquisas mais recentes serão apagadas e longe de pessoas curiosas, por mais que esse procedimento não apareça para os seus amigos, toda prevenção é bem vinda, principalmente por hackers.

2. Não aceitar o Instagram ter acesso à localização

Uma forma que pode te ajudar a manter a privacidade é negar algumas permissões que o Instagram pode solicitar. Por exemplo, às vezes a plataforma pede permissão para ter acesso a sua localização atual, e isso não é necessário, você pode negar.

Você pode abrir o seu Instagram e desabilitar essas permissões e deixar que o aplicativo deixe de ter acesso a algumas pastas.

3. Nunca use o navegador para abrir links

Essa opção é mais para se proteger do que evitar suas informações para curiosos. O programador Felix Krause afirmou que pelo aplicativo do Instagram para o iPhone consegue ter acesso às atividades dos usuários pela página da web.

Esse rastreamento pode acontecer através de um código conhecido como JavaScript que é colocado no navegador interno do Instagram.

4. Autenticação

Para você ter a sua conta do Instagram mais segura, é recomendado que o usuário ative a autenticação de dois fatores, ou seja, essa ferramenta fará com que você receba uma verificação através de uma identidade, que é enviada por códigos por SMS ou pelo Google Authenticator.

Para ativar, vá até as configurações do Instagram, depois clique em “Segurança” e depois em “Autenticação de dois fatores” e inicie o procedimento. Depois é só escolher o método de segurança que você preferir, as opções são:

SMS

Aplicativo de autenticação

WhatsApp

5. Ocultar status da atividade

Essa opção no Instagram permite ocultar se você está online ou qual foi a última vez que entrou no Direct do aplicativo. Se você deseja desativar essa função, vai nas configurações do Instagram e clique em “privacidade”, depois em “status da atividade” e desabilite o “mostrar status da atividade”.

6. Envio de mensagens

Se você sofre muito com mensagens maliciosas pode ter a opção de cancelar o recebimento dessas mensagens, até mesmo para você que não sofre com isso, se quiser já pode fazer esse procedimento para prevenir.

Para fazer isso vai até as configurações do Instagram, clique em “Privacidade” e depois em “Mensagens” e escolha quem realmente pode mandar mensagem para você, aparecerá essas opções:

Amigos do Facebook e Messenger

Seus seguidores do Instagram

Amigos de amigos no Facebook

Pessoas que tem o seu telefone

7. Delete o aplicativo

Se você é uma pessoa que deseja realmente ter privacidade ao máximo, o recomendado é excluir o aplicativo e usar apenas o navegador do Google. Assim, a Meta não terá acesso e nem consegue rastrear a sua navegação.

