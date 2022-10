Profissão dos sonhos? Rede de hoteis paga quase R$ 60 MIL para comer e viajar pelo mundo; entenda!

Já pensou em ganhar dinheiro apenas para viajar e comer? Sim, parece bizarro mas é possível, a rede de hotéis Ramada By Wyndham está tornando esse sonho possível. Afinal, quem não ama viajar e comer, não é mesmo? Parece até mentira, mas se você tem vontade de conhecer outros países, conhecer diversas culturas e experimentar algumas comidas diferentes, esse texto é especialmente para você.

Além disso, a melhor notícia é que essa volta ao mundo será totalmente paga pelo hotel. Veja se esse trabalho é bom para você, acho difícil recusar uma proposta dessa.

Tudo sobre esse profissão de viajar e ganhar dinheiro

Essa novidade de emprego está sendo oferecida pela rede de Hotéis Ramada by Wyndham, e vaga que está contratando é para Chief Eats Officer (CEO), e o salário é de US$ 10.000, mas esse dinheiro revertido na cotação atual da um valor total de R$ 52 mil, para investir em viagens, ou seja, esse profissional deverá viajar em oito países e cinco continentes por três semanas. Sim, parece uma loucura, mas é um desafio e tanto!

É uma oportunidade para você conhecer diversas culturas e comidas diferentes, além disso o profissional que for contratado pela Ramada by Wyndham terá que ter uma vibe mais influencer, pois cada país e continente que você for deve publicar em suas redes sociais imagens ou vídeos experimentando comida por onde você passar.

Já que vai ser tudo bancado pelo hotel você não vai precisar se preocupar com os preços das comidas em cada país. Para a líder da marca, que também é vice-presidente de operações do hotel Ramada by Wyndham, Stephanie Kendrick, afirma que “a comida é a chave que abre as portas para novas culturas”. Esse é o principal foco do hotel Ramada by Wyndham, para animar quem gosta de viajar”.

E para complementar ela afirma que o profissional que receber essa grande oportunidade de se englobar com o Ramada e embarcar nesse desafio da viagem, ele não vai estar ajudando apenas o hotel a compartilhar o conteúdo com o público global.

Há uma pesquisa que informa que quanto mais uma pessoa viajar e conhecer culturas diferentes, automaticamente a pessoa vai ficando mais inteligente, ou seja, a sua mente vai começar a ter mais ideias criativas por tudo que você está vendo e tendo conhecimento ao redor do mundo.

Quero me candidatar, quais são os requisitos para viajar no hotel Ramada?

Para se candidatar, você deve fazer esses ações:

Publicar um vídeo na plataforma do TikTok e marque @RamadabyWyndham e #RamadaCEO e dizer o que faz de você o candidato ideal para o trabalho.

Os vídeos devem ter pelo menos um minuto (mas não ultrapassar os três minutos).

Candidatos são incentivados a fazerem isso para mostrar o talento de comida e viagens, bem como habilidades de contar histórias e conhecimento social.

É preciso seguir a conta @RamadabyWyndham no TikTok para ser escolhido.

O candidato tem a opção de encaminhar o vídeo por e-mail, que é: [email protected]

Grave com seu país o vídeo. Se fizer a candidatura através do e-mail, é sempre com colocar a rede social que você mais utiliza..

O candidato deve enviar o vídeo até 14 de novembro de 2022 e o vencedor será avisado em 19 de dezembro.

