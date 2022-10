Confira quais são as 9 profissões que MAIS GANHAM no Brasil

Você já notou que de tempos em tempos, algumas profissões se tornam mais relevantes no mercado de trabalho? É o resultado do avanço da tecnologia e também das novas necessidades da população.

A pesquisa é importante para aqueles que ainda não decidiram sobre querer entrar em uma área de trabalho específica ou migrar da área atual para algo novo. Há também casos de pessoas que já trabalham em uma determinada profissão, mas cujos salários estão fora de fase com a nova realidade do mercado.

Os pisos salariais mais altos incluem trabalhadores em diversas áreas. Temos como exemplo: saúde, tecnologia, marketing, vendas, e muitas outras. Há uma gama real de possibilidades. Se você se viu nos exemplos acima, temos certeza de que suas habilidades e competências podem ser valorizadas em algumas delas que estão em ascensão.

Note que nem todas as carreiras listadas têm um piso salarial. O valor mínimo é quase sempre acordado pelos representantes de uma determinada categoria. Os valores também mudam de um estado para outro, portanto, você encontrará exemplos de várias regiões do Brasil.

Confira agora quais são as nove profissões que garantiram os níveis salariais mais altos do Brasil nos últimos anos. A sua poderia estar na lista?

1. médico

Está sempre em ascensão. Um médico do SUS, em São Paulo, tem um piso salarial de R$ 9.802,04, mas a possibilidade de ganhos é muito maior. Isto depende da área de especialização, dos turnos e de vários outros fatores que tornam o salário mensal muito alto.

Leia mais: Empresas oferecem vagas de ESTÁGIO e TRAINEE home office: remunerações de até R$ 8 MIL por mês

2. Engenheiro de software:

Não há como negar que o mercado de tecnologia já vem crescendo há algum tempo. O salário mínimo para um engenheiro no estado de Minas Gerais é de R$10.107,36. A remuneração muda muito, especialmente para aqueles que trabalham para empresas fora do Brasil, pois garantem ganhos em euros, dólares, e muito mais.

3. Advogados

O salário mínimo no Distrito Federal é de R$ 4.672,96.

4. Juiz

Na Bahia, eles podem ganhar até R$32.637,00.

5. Delegado

Nssim como o cargo de juiz, este também depende de um diploma de Direito. No Rio de Janeiro, um delegado chefe tem um salário mínimo de R$18.157,73.

6. Veterinário clínico

No Estado do Rio Grande do Sul, é de R$ 6.024,35.

7. Gerente de RH

Muitas empresas estão procurando por estes trabalhadores que nunca saíram de cena. O valor do piso salarial para um gerente de Recursos Humanos em Goiás é de R$ 4.622,35.

8. Analista de sistemas

Também na área de tecnologia, o cargo no estado do Espírito Santo vale R$5.362,26. É uma das profissões que estão em ascensão no momento.

9. Dentista

No estado do Maranhão, o salário mínimo é de R$ 4.777,59. Os profissionais podem trabalhar em mais de uma clínica, por exemplo, por isso recebem salários muito atraentes.

Leia mais: Profissão dos sonhos? Rede de hoteis paga quase R$ 60 MIL para comer e viajar pelo mundo; entenda!