Empresas oferecem vagas de ESTÁGIO e TRAINEE home office: remunerações de até R$ 8 MIL por mês

Aproveitando a temporada de estágios e trainees – que ainda segue em alta, as empresas Grupo Elfa, AES Brasil, Cogna, Falconi, Atlas Schindler, Pirelli, Diageo, ABB, Serasa Experian, Reckitt, Movida, Kemin, Skeelo estão organizando anuncios de multiplas vagas, tanto estágios, quanto trainees.

As oportunidades trazem como bonificação a remuneração (alguma delas altíssimas, como o caso da Cogna) e diversos benefícios entre a grande maiorias destas 13 empresas que vamos detalhar hoje.

Como cada programa tem seu próprio cronograma, é importante estar atento aos prazos de inscrição e de oportunidade.

O Grupo Elfa, fornecedor de soluções e serviços de logística de saúde, anuncia a abertura de vagas para a edição de 2023 de seu programa de Estágio de Férias.

As inscrições são feitas no site do programa até 31 de outubro de 2022. Em novembro e dezembro, a empresa selecionará e recrutará os estagiários, que começarão a trabalhar em janeiro de 2023. O Estágio de Férias terá a duração de 40 dias.

Os candidatos devem ter entre 18 e 22 anos e estar ativamente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC para cursos de bacharelado ou tecnólogo em Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Contabilidade, Finanças (e outros cursos na área Exata), Tecnologia da Informação e Gestão de Ciência de Dados.

Os selecionados receberão um salário mensal de R$1.000 mais benefícios. Os jovens serão contratados para trabalhar nas unidades de João Pessoa/PB, São Paulo/SP, Osasco/SP e Alphaville (Santana de Parnaíba/SP) em um formato de trabalho flexível, com três dias no local e dois dias remotos.

Além do estágio de férias, o Grupo Elfa tem outro programa voltado para estudantes, o Jovem Talento, que oferece um estágio de um ano para aqueles que estão nos dois últimos anos de sua graduação no ensino superior.

As inscrições para o Programa de Estágio da AES Brasil, uma empresa de geração de energia renovável, estão abertas até 31 de outubro.

Com duração de dois anos, a iniciativa visa oferecer aos estudantes universitários uma experiência única para desenvolver conhecimentos, habilidades e competências.

Os estudantes interessados em participar do Programa de Estágio 2023 devem estar na faculdade, ter nível básico de inglês e estar disponíveis para fazer o estágio por seis horas por dia, com comparecimento duas vezes por semana no escritório.

Nesta edição, a Empresa também oferece vagas afirmativas para negros, LGBTQIA+ e PCDs. Para mais informações sobre o Programa de Estágio da AES Brasil, clique aqui.

A Cogna, um grupo educacional brasileiro, está lançando seu primeiro programa de trainees, que será exclusivamente para mulheres negras (cis ou trans), e visa prepará-las para ocupar posições de liderança.

Para participar, os interessados devem ter se formado entre 2016 e o primeiro semestre de 2022, em qualquer instituição de ensino superior.

Também é necessário estar disponível para uma semana de trabalho de 44 horas, trabalhando em um modelo híbrido em São Paulo ou remotamente, dependendo da área de trabalho. Fluência em inglês não é necessário.

A inscrição para o processo deve ser feita até 1º de novembro através do site. Há 15 posições disponíveis com um salário mensal de R$ 8.000, mais um pacote de benefícios.

Skeelo

Skeelo, um e-book e audiobook app, tem posições abertas para seu programa de estágio 2023 com posições afirmativas para os negros.

As pessoas que se identificarem como negros – negros ou pardos – com uma educação esperada entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023 e matriculados em cursos de bacharelado, graduação, tecnólogo ou técnico podem se candidatar através do site até 2 de novembro.

No total, há seis vagas para trabalhos 100% online nas seguintes áreas: Mídia Social; Designer; CRM; Employer Branding; Dados; Planejamento Financeiro.

Kemin

Kemin, fabricante global de ingredientes para saúde humana e animal e nutrição, anuncia seu Programa de Trainee para 2023.

Há sete vagas na unidade brasileira da empresa norte-americana, seis vagas para a fábrica de Valinhos (SP) e uma vaga para Chapecó (SC).

Os requisitos para participar do processo seletivo são: diploma universitário completo em áreas relacionadas às vagas, até dois anos de educação e inglês avançado.

As oportunidades são para as Unidades de Negócios: nutrição e saúde animal, tecnologias alimentares, auxiliares têxteis e animais de estimação.

As inscrições serão aceitas até 11 de novembro e podem ser feitas através do website da empresa.

O resultado será anunciado até o dia 18 de janeiro de 2023, com o início do programa agendado para 13 de fevereiro.

Movida

A Movida, locadora de veículos, abriu 20 vagas de estágio para diversas áreas em Mogi das Cruzes (SP) e São Paulo, através do programa “Novos Caminhos para Mover”.

As inscrições podem ser realizadas até 17 de novembro através do site. O programa de estágio terá a duração de 12 meses.

As vagas são destinadas a estudantes universitários que moram na capital, para trabalhar no Itaim Bibi, ou em Guaianases, São Miguel Paulista, Itaim Paulista e cidades da região do Alto Tietê, para trabalhar como estagiário em Mogi das Cruzes.

Os interessados em se candidatar devem estar no ensino superior, com formatura prevista para o segundo semestre de 2024 em diante. Além disso, os candidatos não precisarão comprovar experiência profissional ou fluência em inglês.

O programa oferecerá como benefícios: uma bolsa de estudos, assistência médica e odontológica, assistência de transporte, seguro de vida e refeições ou vales de refeição no local.

Reckitt

A Reckitt está realizando o processo de seleção para seu Programa Interno 2023.

As vagas são para as áreas de compras, comércio eletrônico, finanças, jurídico, marketing, pesquisa e desenvolvimento, qualidade global, serviços de fornecimento e vendas.

A empresa oferece vales de transporte, vales de refeição, seguro de vida, bolsa auxílio e assistência médica e odontológica. As inscrições serão aceitas até 31 de outubro e podem ser feitas no site do 99jobs.

Serasa Experian

A Serasa Experian está oferecendo seu Programa de Estágio 2023 até 2 de novembro de 2010.

O programa está aberto em seus escritórios de São Paulo (SP), São Carlos (SP) e Blumenau (SC). Há a possibilidade de trabalhar em modo híbrido ou em modo home office (100% remoto), dependendo da oportunidade.

O programa oferecerá uma bolsa de R$ 1.500, médicos, nutricionista, acupuntura, massagem, psicólogo, fisioterapia/RPG, vales-transporte, vales-refeição, assistência médica e odontológica, e Gympass. As inscrições podem ser efetuadas através do site.

ABB

A ABB, uma empresa de tecnologia global, tem aplicações abertas para seu Programa Interno 2023.

As oportunidades são para as unidades em São Paulo (SP), Sorocaba (SP) e Contagem (MG). Para se candidatar, é necessário ser um estudante universitário com graduação prevista entre junho de 2024 e junho de 2025 e ter nível intermediário de inglês.

O prazo para inscrição é 13 de novembro através do site. A empresa oferece vales de transporte, seguro de vida, cursos de idiomas, bolsa auxílio e assistência médica.

Petronas

Até 6 de novembro, a Petronas está realizando inscrições para o processo de seleção do Programa de Estágio 2023.

As oportunidades são para atuar nas unidades de São Paulo (SP), Contagem (MG) e Rio de Janeiro (RJ). A empresa oferece vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida e uma bolsa-auxílio. Informações e inscrições no site.

Diageo

A Diageo tem inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2022 com 100% das vagas para negros.

Para participar do processo de seleção, você deve ter mais de 18 anos, ser de pele preta ou marrom, e estar na faculdade.

Entre os benefícios oferecidos estão vales de transporte, vales-refeição, seguro de vida, cursos de idiomas, assistência médica e odontológica, uma cota de produtos e um cartão de assistência social da CAJU. A inscrição está disponível no site.

Pirelli

O Grupo Pirelli é uma das maiores e mais inovadoras empresas do mundo no setor.

A Pirelli Pneus North America é um dos principais fabricantes mundiais de rolamentos para a indústria automotiva.

Entre os benefícios oferecidos estão um bolsa auxílio, assistência médica, seguro de vida e um intervalo de 15 dias a cada seis meses. As aplicações são feitas através da página do programa no site do 99jobs.

Atlas Schindler

A Atlas Schindler, líder nacional em transporte vertical, está aceitando inscrições até 10 de novembro para seus Programas de Estagiários e Estagiários 2023.

O programa de estagiários tem vagas em Belo Horizonte (MG), Londrina (PR), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). O programa de estagiários é exclusivo para Londrina (PR).

A empresa busca jovens que queiram se desenvolver através da experiência em diferentes áreas de negócios. Para isso, o candidato seguirá um caminho de desenvolvimento e terá rotação de trabalho para aprimorar seu aprendizado no ambiente de trabalho.

Para se candidatar a uma das três vagas de estágio, é necessário ter se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021 em Mecânica, Elétrica, Produção, ou cursos de engenharia relacionados, e ter inglês avançado.

Para os candidatos às dez vagas de estagiários, é necessário ter se formado até dezembro de 2024 em Administração de Empresas, Economia e Engenharia.

Os processos de seleção para ambos os programas serão realizados 100% online. Para se candidatar às oportunidades de estágio, basta acessar o link, e para as vagas de estagiários, o site da empresa.

Entre os benefícios para os jovens aprovados estão a disponibilidade de uma plataforma gratuita de aprendizagem de idiomas online, participação nos lucros, descontos em instituições educacionais, assistência médica e odontológica e assistência farmacêutica.

Falconi

Com inscrições abertas até 31 de outubro, o programa de estágio Falconi oferece 60 vagas e bolsas de até R$ 2 mil. Das oportunidades, 45 são para a equipe de consultoria.

Os aprovados devem estar disponíveis para morar em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou Brasília, e trabalhar (pessoalmente, remotamente, ou híbrido) de acordo com o projeto.

As outras 15 vagas são para a estrutura administrativa, que integra todas as áreas de BackOffice da Falconi, tais como as áreas de Gente (áreas de Business Partner e Recrutamento & Seleção), Tecnologia (AI Consulting e Digital Products, Business Agility & Innovation), Financeiro e Comercial.

Neste caso, o modelo de trabalho pode ser remoto ou, para quem vive nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte, híbrido.

Todo o processo de seleção será remoto, podendo participar estudantes de todos os cursos de graduação ou pós-graduação em instituições vinculadas ao Ministério da Educação.

O único filtro de seleção será a data prevista para a graduação, que deve ser entre junho de 2023 e dezembro de 2024. Na seleção, a língua inglesa não será avaliada.

As respostas de aprovação serão dadas até novembro. O processo de avaliação inclui, após as inscrições, vídeos, testes online e entrevistas. As bolsas variam entre R$ 1,4 mil e R$ 2 mil, dependendo da carga de trabalho do estágio, de 4h ou 6h/dia. O início das atividades está previsto para janeiro do próximo ano.

Além da bolsa de estudos, Falconi oferece benefícios como vale-refeição, vale-transporte, auxílio-creche, plano abrangente de saúde e odontológico, seguro de vida, dia livre no mês do aniversário do funcionário, apólice de maternidade e paternidade, Gympass, acordo de descontos com a rede Psicologia Viva e uma parceria com escolas de idiomas.

