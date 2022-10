Nubank: NOVO limite é liberado para boletos

O Nubank lançou nessa última terça-feira (25) um limite adicional para pagamentos de boletos no cartão de crédito. Com a nova funcionalidade, os clientes fintech terão um valor extra para fazer pagamentos de boletos – sem comprometer o limite previamente estabelecido.

A empresa enfatiza que inicialmente apenas um grupo de clientes terá acesso ao Limite Adicional, mas que o recurso será gradualmente estendido a outros usuários nas próximas semanas. Para isso, é necessário manter o aplicativo sempre atualizado.

Segundo o banco, as vantagens de pagar os boletos com o cartão de crédito incluem a centralização de todas as despesas em uma única fatura, a possibilidade de antecipar parcelas e a conveniência de pagar os boletos em parcelas no cartão.

Como usar o limite

O valor do limite adicional variará de pessoa para pessoa, e o banco considerará os mesmos critérios usados para conceder o limite normal do cartão de crédito. Para saber o valor do Limite Adicional disponível, basta verificá-lo quando você pagar um boleto bancário com seu cartão de crédito. A seguir, o passo a passo:

Na tela inicial do aplicativo, clique em “pagar” Escolha a opção “pagar boletos” e, em seguida, escaneie ou digite o código de barras Clique em “Escolha a forma de pagamento” – se você tiver limite adicional disponível, você encontrará esta informação já nesta tela Selecione a opção “Cartão de crédito” e escolha quantas parcelas você deseja pagar Reveja todas as informações termine em “Pagar” e digite sua senha.

Leia mais: Robô do INSS está negando pedido de aposentadoria, veja como se LIVRAR desse problema

Todas as vantagens listadas, segundo o Nubank

Centralização das despesas: ao pagar suas contas com seu cartão de crédito, você concentra suas despesas em um único lugar – na conta do cartão de crédito – facilitando a gestão e o controle de seu dinheiro e organizando melhor suas contas

Possibilidade de pagar suas contas de cartão de crédito em parcelas: desta forma você pode organizar seu orçamento em meses, quando estiver em um período mais apertado

Antecipação das parcelas: se você quiser pagar seu boleto em parcelas com o cartão de crédito Nubank, você pode antecipar as parcelas quando quiser, recebendo um desconto proporcional aos juros – com informações sempre transparentes e sem letras miúdas

Faça tudo através da aplicação: é simples e seguro pagar seus boletos com o cartão de crédito Nubank. Em poucas etapas você escolhe a condição ideal para seu bolso – e melhor: sem ter que deixar o aplicativo.

Tem taxas?

Não há custo adicional para utilizar o Limite Adicional. Os juros e o IOF (Imposto sobre Transações Financeiras) são os mesmos que os boletos de pagamento com função de cartão de crédito que você está familiarizado.

Lembre-se que o limite adicional oferecido pelo banco pode variar ao longo do tempo, de acordo com o histórico do cliente e o volume de compras do Boleto no cartão.

Leia mais: Programa CNH Social garante carteira de habilitação GRATUITA para brasileiros; veja como funciona