Quando devo atualizar os dados do INSS? E como fazer isso?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma das plataformas mais acessadas pelos brasileiros que buscam seus direitos e benefícios como aposentadoria, pensão, entre outros. É de extrema importância manter os dados no INSS atualizados para que qualquer pedido seja revisado com facilidade, ainda terá resposta em menor tempo do que precisar.

Por mais que algumas pessoas tenham dificuldade em mexer em aplicativos, a atualização de dados no INSS é bem simples, e fizemos esse texto especialmente para você, colocando o passo a passo de como realizar esse procedimento. A própria instituição afirma que quando ocorre alguma mudança no seus dados é importante a correção.

Você consegue fazer isso sem sair de casa, sem ter que enfrentar filas no INSS, e ainda é gratuito, basta ter o aplicativo Meu INSS no seu aparelho de celular, se caso não conseguir chame alguém para te auxiliar, o passo a passo é bem rápido.

Como atualizar os dados do meu INSS?

Você deve atualizar os dados sempre quando ocorrer alguma mudança, com isso o seu cadastro sempre estará em dia, veja abaixo como fazer:

1 passo – Entre no app Meu INSS

2 passo – O login é o usuário e a senha do Gov.br

3 passo – Selecione “Agendamentos/Solicitações”

4 passo – Depois clique em “Novo requerimento”

5 passo – Escreva dados

6 passo – Clique na primeira opção “Atualização de dados”

7 passo – Revisão, veja se todos os seus dados pessoais estão corretos, principalmente os documentos

8 passo – Digite o seu e-mail e o telefone para contato

9 passo – Em cima da tela, clique em Dados Adicionais (nesta categoria você pode incluir e atualizar dados)

10 passo – Clique em “novo” para fixar a sua documentação e depois clique em “avançar” (a nossa dica é que esses documentos estejam em PDF, é a preferência deles, se caso não conseguir eles também aceitam em jpeg)

11 passo – Aqui você deve escolher uma agência do INSS mais próxima da sua casa, para se caso eles pediram você ir pessoalmente

12 passo – Finalize a solicitação de atualização

13 passo – Acabou! Seus dados foram atualizados.

Quais ocasiões é necessário atualizar os dados do INSS?

Como citado acima, sempre é importante manter os dados atualizados, mas existem algumas ocasiões que é obrigatório essa atualização, veja elas quais são:

Alteração na mudança de endereço

Caso tenha algum dado inserido incorretamente

Alteração no nome (tanto para separação ou casamento)

Caso queria fazer alteração de telefone e e-mail

Atualização de atividade (especialmente para os empregados doméstico, contribuinte individual, facultativo ou segurado especial).

A nossa dica é para que qualquer atualização que você faça pelo aplicativo MEU INSS é sempre bom manter já os documentos em mãos como: documentos com fotos, extrato previdenciário que engloba o CNIS, extrato de imposto de renda (IR), título eleitoral, comprovante de residência entre outros.

