Mega-Sena: prêmio de R$ 43 MILHÕES é o suficiente para aposentar toda a família e não trabalhar mais?

O sonho de qualquer um é poder ganhar muito dinheiro, não é mesmo? Mas já pensou ganhar todo esse dinheiro por apenas uma aposta? O prêmio da Mega-Sena está no valor de R$43 milhões, o que você iria fazer com esse dinheiro? Iria guardar para investir ou iria sair comprando tudo que tem vontade?

Será que com esse dinheiro você consegue aposentar sua família e não trabalhar mais? Olha, tudo que é bom dura pouco, principalmente dinheiro né? Então a nossa dica é que para você conseguir aposentar sua família, invista esse dinheiro, algo que pode gerar renda fixa.

Alguns especialistas comentam o quanto renderia esse dinheiro em uma poupança ou em uma opção de renda fixa. Quer ver? Continue lendo esse texto!

Quanto rende o dinheiro da Mega-Sena em algum investimento de renda fixa?

Os cálculos dos especialistas foram já incluídos a taxa de juros e a porcentagem da inflação atual. Com isso, sabemos que o valor que a Caixa libera da Mega-Sena já é incluso também o desconto de 30% devido ao Imposto de Renda.

Veja agora quanto renderia esse dinheiro na poupança

Os R$ 43 milhões investidos em uma poupança, segundo o especialista Marcos Edson, que é assessor de investimento, esse valor renderia R $285 mil ao mês.

É válido destacar que esse rendimento não tem pagamento de imposto de renda.

Quanto renderia esse dinheiro no Tesouro Selic e CDB?

No Tesouro Selic o seu dinheiro rende mais que na poupança. No Tesouro Selic ao mês pode ser gerado R$ 395 mil, lembrando que já é descontado 15% do imposto de renda para saques em dois anos.

Já no CBD (Certificado de Depósito Bancário) com CDI 100% rende R$ 391 mil ao mês, que também é descontado o imposto de renda.

Quanto renderia esse dinheiro no Tesouro IPCA?

O IPCA + é o que mede a inflação brasileira, ou seja, o investimento é ligado a isso mais é indicado para pessoas que querem guardar o seu dinheiro em longo prazo para sonhos mais caros como comprar casa, apartamento, entre outros.

O governo consegue liberar datas para resgatar esse dinheiro após 5 anos ou até 30 anos. Vou dar um exemplo: o dinheiro da Mega-Sena investido no Tesouro IPCA + e se for retirado em 2045 rende o valor de R$ 385 mil ao mês.

Ou seja, você tem diversas opções para investir o seu dinheiro e não acabar com ele só de uma vez, afinal, quem não quer ter uma ótima renda pra vida inteira? Então estude qual a mulher opção para você e sua família e veja como fazer desse dinheiro gerar mais dinheiro.

