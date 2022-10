Banco digital promete liberar empréstimo para brasileiros com score BAIXO; confira!

O Will Bank é um banco digital que já movimentou R$ 7,5 bilhões no último ano e distribuiu mais de 2,2 milhões de cartões em todo o país. Em 2021, a empresa recebeu um investimento de R$ 250 milhões de Private Equity.

O banco digital Will Bank revelou que a estratégia mais recente da empresa se concentrará em seus clientes de baixa renda. A nova linha de empréstimos deverá começar a ser testada no próximo mês e ser oficialmente lançada no próximo ano.

A iniciativa visa baixar as taxas de juros e desvincular o crédito pessoal dos cartões.

O Will Bank pretende aumentar o número de transações com cartão

O objetivo do Will Bank é aumentar o número de transações com cartão. Pensando nisso, a fintech decidiu iniciar sua carteira de crédito digital voltada para o público que não consegue ter suas propostas de filiação aceitas. O CEO do Will Bank, Felipe Félix, em entrevista ao portal Fintechs Brasil, explicou que entre 1,5 milhões de solicitações apresentadas por mês, apenas 150.000 são aprovadas.

“A partir do primeiro trimestre de 2023, contemplaremos parte desses 1,35 milhões de candidatos com uma conta digital simplificada, sem um cartão de crédito. Desta forma, os ajudaremos a aumentar sua pontuação de crédito, o que os credenciará, no futuro, para ter nossos cartões” – Felipe Félix, CEO do Will Bank

Conta digital sem anuidade

O Will Bank é um banco digital sem anuidade. Evolução da pag!, que iniciou suas operações em 2017, a empresa movimentou R$ 7,5 bilhões no último ano e já distribui mais de 2,2 milhões de cartões em todo o país. Em 2021, a empresa recebeu um investimento de R$ 250 milhões da Private Equity (um fundo de investimento em capital privado) e do gestor Atmos Capital. O objetivo era expandir a linha de produtos do banco.

Além da nova carteira de empréstimos digitais, o Will Bank planeja lançar seu próprio marketplace. As mudanças começaram com o fechamento da parceria entre o banco e a Getmore, uma startup que oferece soluções de cashback para empresas. O lançamento está previsto para as próximas semanas e, de acordo com Felix, a expectativa é que a “Loja Will” possa movimentar R$ 1,5 bilhões ao longo de 2023.

Mais sobre o Will Bank

A Will oferece os serviços básicos que todo banco digital oferece. Tais como conta digital, cartão de crédito, saque, transferência, recarga de celular, depósito por boleto e investimentos. Tudo funciona de forma super-simplificada, fácil e gratuita! A Will se orgulha de anunciar que seus serviços são todos gratuitos:

Taxa de manutenção de conta: 0%.

Depósitos Boleto Bancário: 0%.

Anuidade do cartão de crédito: 0%.

Pagamento de contas: 0%.

Saque com cartão de crédito: 0%

Avaliação de crédito de emergência: 0%

Emissão da 2ª cópia do cartão: 0%

TED (transferência): 0%

PIX: 0%

Embora as taxas sejam gratuitas, é importante lembrar que há uma taxa de juros sobre o uso do cartão de crédito quando você está pagando as contas em prestações. Aqui estão dois exemplos:

Pagamento de contas a crédito: 1,99% até 5,99%.

Saques com cartão de crédito: 6,99%.

Entretanto, como o banco acaba de surgir, ainda é um pouco cedo para avaliar os pontos negativos em termos gerais. Além disso, ainda se encontra em fase de desenvolvimento. O que podemos avaliar, por enquanto, é sua confiabilidade e serviço.

