Senai abre 5 mil vagas para cursos gratuitos presenciais; confira os requisitos e como se inscrever

Uma boa oportunidade para você que deseja aprender mais, o Senai está lançando mais de 5 mil vagas para cursos técnicos, e o melhor, é gratuito! Os cursos são presenciais e semi presencial, tudo irá depender da área que o aluno desejar. Entretanto, é necessário ter alguns requisitos para poder se inscrever e garantir a sua vaga para 2023 que é o ano em que o curso irá começar.

É válido destacar também que por mais que o curso seja ministrado para os alunos gratuitamente, tem uma taxa de inscrição que custa R$40,00.

Confira os cursos gratuitos presenciais

– Construção civil; – Automotiva; – Alimentos; – Eletrônica; – Eletroeletrônica; – Couro e Calçados; – Energia; – Fabricação Mecânica; – Gestão; – Farmácia; – Gráfica; – Logística; – Mecânica; – Química; – Plástico; – Tecnologia da Informação; – Têxtil e Vestuário; – Segurança do Trabalho; – Refrigeração e Climatização; – Mecatrônica; – Metalúrgica.

Confira os cursos gratuitos semipresenciais

– Logística – Mecânica – Técnicos em Manutenção Automotiva

Esses cursos semipresenciais serão ministrados em algumas escolas do próprio SENAI, terá no Suzano, Campo Limpo Paulista, Sorocaba, Guarulhos, Ipiranga, Araraquara e Bauru.

Requisitos para o curso

Os requisitos são que os interessados devem ser especialmente encaminhados por empresas para preencher essas vagas ou até mesmo por algumas pessoas da comunidade.

Os alunos que forem encaminhados pelas empresas, o curso será no período matutino e é necessário que ao menos o aluno já tenha o 1° do ensino médio e no mínimo 14 anos até a data no início do curso técnico, pois assim ele consegue concluir o curso antes dos 24 anos (entretanto a uma exceção em relação ao curso de Petroquímica, que é obrigatório ter no mínimo 17 anos).

Já para as pessoas da comunidade que têm interesse em fazer o curso técnico gratuito disponibilizado pelo Senai, o período do curso também é matutino e é necessário que tenha terminado o 1° do ensino médio, é válido destacar que eles também aceitam inscrições de alunos que estejam no supletivo.

No caso do supletivo, os interessados devem comprovar que cursou até a metade ou provar que está em uma série que engloba o 1° do ensino médio concluído, nesta categoria em geral das pessoas da comunidade não tem idade máxima.

Também tem os cursos noturnos, porém para essa categoria é necessário que os interessados tenham terminado o ensino médio.

Inscrições

Para cursos técnicos presenciais você pode se inscrever em https://www.sp.senai.br/processo-seletivo/cursos-tecnicos. Lembrando que a taxa é de R$40,00.

Já para os cursos semipresenciais, você pode se inscrever até o dia 14 de novembro de 2022 em https://www.sp.senai.br/processo-seletivo/cursos-tecnicos-semipresenciais.

Aproveite essa oportunidade para ter no seu currículo um grande curso com nomeação reconhecida pelo mercado de trabalho, isso pode dar oportunidade de portas abertas no futuro em grandes empresas e uma ótima condição financeira. Conhecimento nunca é demais e estudar faz parte do processo para ter uma vida bem sucedida.

