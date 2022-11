O que muda do novo RG para o antigo? Confira como solicitar

O RG, conhecido como o Registro Geral, está com novas atualizações, a nova emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional) já está em trabalho, com isso aos poucos todos os brasileiros terão que fazer a atualização, pois a nova Carteira de Identidade será uma junção do antigo Registro Geral, RG, com os dados do CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Você consegue realizar esse procedimento procurando uma secretaria de segurança pública mais próxima de você, e é importante destacar que esse procedimento é gratuito. Toda instituição tem até o dia 06 de março de 2023 para se adaptar a esse novo processo para fazer a emissão do documento em um novo formato.

Uma nova notícia também é que a pessoa vai conseguir fazer o RG digital, isso mesmo que você escutou. Basta você entrar no Gov.br e fazer o pedido deste novo documento na opção como cidadão e através da própria plataforma os órgãos estaduais irão disponibilizar para você.

O Ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, já informou que em um futuro próximo deixaremos de ter a carteira de identidade para cada estado, ou seja, será apenas uma identificação única para o cidadão seja ele de qualquer estado, pois antes para cada estado era uma carteira.

Veja o que muda do antigo para o novo RG

– Agora terá uma biometria obrigatória, que no caso é a impressão digital; – Terá também a identificação se o cidadão é doador de órgão; – Terá o tipo sanguíneo e fator RH; – Naturalidade do cidadão; – Sancionar a autenticação do novo RG pelo QR Code; – Incluir o código MRZ (código que tem no passaporte).

Com isso, a nova Carteira de Identidade poderá ser reconhecida em qualquer território nacional, ficando bem mais fácil para o cidadão.

A validade do RG também irá mudar conforme a idade, veja abaixo:

Pessoas de até 12 anos o RG terá validade de até 5 anos.

Pessoas de até 60 anos o RG terá validade de até 10 anos.

Pessoas a partir dos 60 anos o RG terá validade indeterminada.

Veja também: Afinal, colocar o CPF na nota fiscal ajuda em alguma coisa ou não?

Por onde eu consigo solicitar esse novo RG?

É importante destacar que para conseguir fazer esse novo RG a pessoa precisa estar com o CPF em dia e atualizado nos sistemas, se caso o seu não estiver conforme descrito acima é necessário buscar um atendimento na Receita Federal para resolver o problema.

Busque um Poupatempo, Expresso Cidadão, para verificar se na sua cidade ou região esse novo documento já está sendo emitido, lembre-se de não esquecer a certidão de casamento ou nascimento quando for solicitar o novo RG.

Veja também: Como descobrir se alguém fez compras pelo seu CPF