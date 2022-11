Confira algumas dicas de como tirar o seu nome do SPC e Serasa

Infelizmente existem diversos brasileiros que possuem seu nome sujo no SPC e Serasa, isso porque diante do tempo que passamos muitas pessoas tiveram dificuldades de realizar pagamentos e até mesmo ficarem desempregadas, entretanto esse é um fato que pode implicar na vida inteira do brasileiros, pois com o nome incluído no SPC e Serasa você pode deixar de ter algumas positivas principalmente incluindo assuntos financeiros.

Por isso é sempre bom consultar o seu CPF – Cadastro de Pessoa Física – para saber como está a sua situação, se estiver negativa tente ao máximo ajustar essa situação e ir pagando as dívidas, pois assim os bancos podem entender que você está tentando de estabilizar, que tem compromisso e é um bom pagador.

Fazendo isso você pode conseguir contratar algumas linhas de créditos como cartão de crédito e empréstimo, com o nome sujo infelizmente isso é muito difícil de acontecer e você receberá vários bloqueios financeiros por parte dos bancos.

Isso acontece porque quando um cliente solicita uma linha de crédito a instituição financeira faz uma pesquisa no CPF da pessoa para saber se ele é um bom pagador, só assim ele liberará o crédito. Em alguns casos o crédito até pode ser liberado, mas a taxa de juros será bem alta, porque eles sabem que provavelmente vai ter atraso no pagamento.

Segue as dicas de como tirar o nome do SPC e Serasa

Separamos algumas dicas que podem te ajudar neste processo de se tornar um bom pagador e voltar a receber respostas positivas das instituições financeiras.

A primeira de todas é verificar possibilidades de como realizar o pagamento daquela conta que deixou o seu CPF inadimplente. Você tem duas opções, você pode negociar diretamente qual a empresa ao qual ficou devendo, entrar em um acordo que realmente você consiga passar ou pagar a dívida como está.

Tente começar pelas dívidas que possuem um valor menor, assim será mais fácil para você trazer um equilíbrio financeiro e ir se acostumando que todo mês você vai precisar de determinada quantia para realizar o pagamento.

A nossa dica é que quando for essa situação tente primeiro fazer um acordo com a empresa, quem sabe ela não consegue até tirar um pouco dos juros do atraso do pagamento, e você pode verificar a melhor forma que consegue seja a vista ou parcelado.

É fato que a sua situação não vai mudar do dia pra noite, mas você começando pelos menores valores já vai se livrando das dívidas e tendo um controle financeiro, após isso parte para as dívidas mais altas e tente realizar um bom acordo para que realmente você consiga efetuar o pagamento em dia.

É importante destacar que o seu Score não vai mudar tudo rápido assim, tudo será gradativamente, mas acredite, isso fará muito bem a você.

Uma outra dica que podemos passar é buscar aulas online, até mesmo pela plataforma do YouTube, conteúdos de educação financeira, dicas e tudo mais. Com isso, a sua mente abrirá e você terá novas ideias e conhecimentos de como utilizar o seu dinheiro e se livrar do consumismo e saber organizar as suas contas, CPF inadimplente nunca mais!

Prescrição de dívida

Existe também essa possibilidade de tirar o seu nome do SPC e Serasa, a prescrição de dívida.

A pessoa espera terminar o prazo para a chamada, pois assim que encerrada não pode mais haver cobranças, entrando essa prescrição de dívida varia de acordo com o tipo de dívida.

