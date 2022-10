Afinal, colocar o CPF na nota fiscal ajuda em alguma coisa ou não?

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é um cadastro mais importante, emitido pela Receita Federal é um documento com 11 números que identifica uma pessoa, o número é único para cada um, esse dígito só pode ser mudado por uma decisão judicial.

Entretanto, é muito comum escutar a seguinte frase: Quer CPF na nota? Mas você sabe o que isso significa? colocar o CPF na nota ajuda em alguma coisa? Muitas pessoas negam dar essa informação por dois motivos: ou por medo ou por dúvida por não ser o que significa.

Vamos te mostrar nesse texto o porque as pessoas perguntam isso e quais podem ser os benefícios.

Benefícios de ter o CPF na nota

Sabe o porque muitas pessoas por exemplo em, supermercados, farmácias perguntam ao consumidor se desejam ter o CPF incluso na nota, porque é uma técnica do Governo Estadual para ter informação e controle da tributação fiscal do comércio, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e também para combater a sonegação de impostos.

Saiba que toda vez que você for realizar uma compra e colocar o Cadastro de Pessoa Física na nota fiscal, isso pode te retornar como benefícios, além de ajudar a combater a pirataria é uma iniciativa de grande responsabilidade entre as empresas. Recentemente, são cerca de 27 unidades federativas em nosso país, mas somente 15 delas tem o sistema de CPF da nota fiscal.

Não precisa ter mais medo ou dúvidas sobre como isso funciona, na verdade, o indicado é que você coloque o CPF na nota para assim ajudar o governo Estadual a combater a pirataria da sociedade, infelizmente não é em todo lugar do Brasil que existe essa categoria de colocar o CPF na nota fiscal, entretanto, nesses lugares que não tem cabe ao estado resolver como será feito.

Veja agora a lista dos Estados que tem CPF na nota

Rio Grande do Sul, pioneiro em 2012;

São Paulo;

Maranhão;

Rio de Janeiro;

Alagoas;

Minas Gerais;

Bahia;

Pará;

Amazonas;

Ceará;

Sergipe;

Rio Grande do Norte;

Rondônia;

Paraná;

Distrito Federal.

Além dessa lista com 15 estados que oferecem esse programa do CPF na nota fiscal, cada estado oferece algumas vantagens diferentes uns dos outros. Vamos listar alguns exemplos para vocês. Segue abaixo.

O nosso primeiro exemplo é o Estado de Amazonas, com o CPF na nota fiscal a pessoa pode concorrer a grandes prêmios com sorteios mensais, mas para participar você precisa ter uma nota fiscal de R$ 50 em compras

Já no Estado de São Paulo, existe um programa que se chama Nota do Milhão, ao qual o consumidor pode concorrer ao prêmio de 1 milhão de reais. Além disso, a principal vantagem no estado é de resgatar a parte dos acumulados em notas, ou seja, os valores.

