Atualização no CPF é obrigatória? Como faço para fazer isso?

Com o objetivo de trazer mais segurança aos cidadãos, a nova CIN (Carteira de Identidade Nacional) trouxe dúvidas para muitas pessoas, pois a partir desse lançamentos muitos brasileiros tiveram que procurar a Receita Federal para atualizar o CPF (Cadastro de Pessoa Física). Mas por que fazer isso?

Essa nova Carteira de Identidade Nacional é quem irá substituir o número do RG (Registro Geral), e o principal motivo dessa mudança é para tentar reduzir ao máximo os golpes de fraudes e os brasileiros terão mais facilidade na identificação.

Atualizar o CPF

Conforme essa nova categoria for se espalhando pelo Brasil, todos os brasileiros terão que adotar essa nova identidade, ou seja, um novo RG. Essa categoria vai fazer com que o número do seu CPF seja incluído como o único número da nova Carteira de Identidade Nacional, para sempre estar atualizado e válido quando for inserido em algum órgão.

É importante destacar que essa atualização será necessária apenas para os brasileiros que estão com alguma irregularidade ou pendência. Quer saber como fazer isso? É bem simples, o cidadão tem que entrar no site da Receita Federal para verificar como está a situação do seu CPF.

Após entrar no site da Receita Federal, você deve clicar na categoria “consulta e situação do CPF”, preencher com cuidado todos os dados pessoais e, após isso, deve confirmar clicando em “Sou humano”, pronto, feito isso você conseguirá saber se precisar regularizar o CPF. Se por acaso nada aparecer na tela, você pode ficar tranquilo que não é problema no site, isso significa que você não tem pendências em seu documento.

Veja também: Score de TODOS os brasileiros foi atualizado; saiba tudo sobre as mudanças do Serasa

Existem outras situações que precisa atualizar o Cadastro de Pessoa Física (CPF)?

Sim, existem outras maneiras de você terá que atualizar o seu Cadastro de Pessoa Física. Podem existir casos que o seu documento venha a ser bloqueado, aí você deve analisar que o principal motivo deve ser o Imposto de Renda que está causando algum problema. E para resolver esse problema você deve entrar no portal do Gov.Br ou pelo portal e-CAC.

Uma notícia boa é que o envio para a Receita Federal para essa documentação pode ser realizada por e-mail, entretanto para cada estado é um e-mail diferente, veja a lista:

AL, PB, PE e RN o e-mail é: [email protected];

BA e SE o e-mail é: [email protected];

MG o e-mail é: [email protected];

ES e RJ o e-mail é: [email protected];

SP o e-mail é: [email protected];

PR e SC o e-mail é: [email protected];

DF, GO, MT, MS e TO o e-mail é: [email protected];

AC, AM, AP, PA, RO e RR o e-mail é: [email protected];

CE, MA, e PI o e-mail é: [email protected];

RS o e-mail é: [email protected];

Exterior o e-mail é: [email protected]

Veja também: Valor do PIS a ser pago SURPREENDE trabalhadores brasileiros; consulte