Veja como usar a CALCULADORA da aposentadoria e descubra quanto tempo falta para você se aposentar

A calculadora simula benefícios sociais pagos pelo Serviço do INSS que ajuda a saber quanto tempo resta para se aposentar (por idade ou tempo de contribuição). A simulação é feita com as informações que estão no banco de dados do INSS.

Também é possível incluir vínculos familiares e alterar sua data de nascimento no momento da simulação. O resultado gerado pela calculadora é apenas para fins de consulta e não garante o direito à aposentadoria.

Esta solicitação é feita totalmente através da Internet, não é necessário ir ao INSS. Qualquer beneficiário pode utilizar esse serviço.

Confira as etapas para realizar o serviço

Faça o login em Meu INSS ( l1nq.com/QFyCa ) Clique em “Do que você precisa?” e digite “simular aposentadoria” Verifique ou altere seus dados, tais como data de nascimento ou vínculos, clicando sobre o lápis Em seguida, clique em “Recalcular” Com o resultado, você pode “Pedir aposentadoria” ou “Baixar PDF”

O serviço é automático e você pode baixar o resultado em PDF

Leia mais: Programa Vale-Gás chega a sua ÚLTIMA semana de pagamento; consulte

Quem tem direito a tratamento prioritário?

Pessoas com deficiência, idosos com 60 anos ou mais, mulheres grávidas e lactantes, pessoas com crianças de colo e pessoas obesas têm direito a tratamento prioritário, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8 de novembro de 2000.

Como obter o extrato de pagamento

Serviço de consulta de todos os recibos de pagamento dos benefícios que a pessoa recebe do INSS. O documento mostra os valores, a data e o banco onde o benefício foi depositado. Esta solicitação é feita totalmente através da internet (l1nq.com/tKBFQ), não é necessário ir ao INSS.

O serviço pode ser solicitado por qualquer pessoa que receba um benefício do programa.

Como solicitar:

Faça login no Meu INSS acessando o link

Clique em “Do que você precisa?” e escreva o nome do serviço que deseja

Clique no ícone de lápis para preencher os meses desejados

Clique em “Baixar PDF”, e pronto.

Você também pode agendar a retirada do documento no INSS.

Para fazer isso:

Faça o login no Meu INSS Vá em: agendamentos/solicitações Depois em: Novo Requerimento Digite o nome do serviço e siga as instruções.

Quando o sistema não estiver disponível, ligue para 135.

Dúvidas frequentes

O que é INSS?

INSS é a sigla para Instituto Nacional do Seguro Social, órgão público responsável pelo pagamento de aposentadoria e outros benefícios aos trabalhadores brasileiros e outros segurados – tais como microempreendedores individuais e contribuintes individuais.

Basicamente, o INSS trata da aplicação dos direitos dos segurados sob o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

O que fazer para começar a pagar o INSS como autônomo?