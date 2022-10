6 destinos no Brasil que são PROIBIDOS para turistas: IMPRESSIONANTE!

Esse texto é especialmente para você que gosta de viajar e turistar, nem todos os lugares são seguros e disponíveis para ir fazer uma visita. Saiba que existem lugares ao redor do Brasil que são proibidos para turistas. Antes de você marcar e realizar uma viagem o ideal é fazer uma pesquisa sobre o território e cultura que você quer conhecer e verificar se é possível e se tem permissão para entrar.

Ficou curioso para saber que lugares são esses que turistas são proibidos? Veja abaixo no texto.

1 – Ilha de Alcatrazes

O primeiro lugar que listamos para você saber que é proibido a entrada de turistas sem permissão de autoridades é a Ilha de Alcatrazes. O brasil é rico e lindo em natureza, por isso por um determinado tempo a Ilha ficou proibida para visitação de turistas, entretanto foi divulgado que já está liberada novamente.

O lugar é localizado em São Paulo, entretanto é proibido a exploração de turistas e pesquisadores, por se tratar de um local que é considerado o “berço” de aves marinhas.

2- Vale do Javari

O Vale do Javari fica localizado no Amazonas e é um espaço em que habitam as tribos de índios, por isso é proibido a entrada de turistas. Por mais que seja uma cultura que nasceu no Brasil é ainda distante da nossa realidade de vida urbana, entretanto a curiosidade toma conta de muitos, mas é proibido ir até o local, para manter os índios em segurança e preservados.

O Vale do Javari é considerado um dos maiores espaços de terra indígena.

3 – Arquipélago de São Paulo e São pedro

Esse é um lugar bem interessante, formado por três ilhas pequenas, elas servem de base para pesquisas científicas para descobrir mais coisas misteriosas, pois somente aves que habitam neste local. Todavia, a Ilha também é considerada a mais distante do continente brasileiro, e tornou proibida a entrada de turistas.

4 – Ilha da Queimada Grande

A Ilha da Queimada Grande é um dos lugares mais perigosos e que são proibidos, essa Ilha também é conhecida como Ilha das Cobras e tem uma razão, neste local é onde existem a maior quantidade de cobras juntas do planeta. São diversas espécies, entre elas, a principal que se reproduz somente na ilha é uma espécie exclusiva, a jararaca-ilhoa, além de possuir um dos venenos mais fortes.

5 – Atol das Rocas

Esse lugar é especialmente conhecido como uma reserva biológica marinha do nosso Brasil. Quem habita em Atol das Rocas são: tartarugas, pássaros e tubarões. E também entra na lista dos lugares proibidos para turistas, principalmente para manter a segurança desses animais.

6 – Base de lançamento de Alcântara

E chegando no final da nossa lista, a Base de lançamento de Alcântara é localizada no Maranhão (São Luís) famosa pois tem uma das melhores localização para lançar satélites.

