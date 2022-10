Como saber se eu tenho direito ao vale-gás de R$ 112,00?

O Vale-Gás é uma grande ajuda para as famílias brasileiras para poder comprar o botijão de gás, que o valor deu um salto prejudicando muitas famílias. O valor deste auxílio é de R 112,00, e as pessoas cadastradas têm até hoje, dia 25 de outubro para receberem o pagamento, pois a data é conforme o número final de cada NIS que é o Número de Identificação Social.

Vale destacar também que o Vale-Gás é pago no mesmo dia que a parcela do auxílio Brasil, claro que para quem tem direito aos dois.

Quais os requisitos para receber o Vale-Gás?

As famílias que podem ter direito a esse benefício pago pelo Governo federal, Vale-Gás, devem estar inscritas no Cadastro Único e precisam ter uma renda per capita mensal entre meio salário mínimo por pessoa. Se você recebeu o auxílio BPC, que é um Benefício de Prestação Continuada, saiba que pode também receber o Vale-Gás.

O nome do titular da família que está no Cadúnico é quem receberá o valor do auxílio, que no caso tem preferência para as mulheres. Todas as informações precisam estar incluídas no cadastro, é importante revisar para não faltar nenhum dado. Entretanto, para as famílias brasileiras que não estão inscritas para o Vale-Gás mas que recebem o benefício BPC, o valor também será pago ao titular que é responsável por pegar esse benefício.

Por onde posso consultar se tenho direito?

Para as famílias que desejam consultar se tem esse direito, pode ser de 3 maneiras:

Pelo aplicativo do auxílio Brasil

Pelo aplicativo do Caixa Tem

Pelo telefone, número 111 ou 121

Tanto o aplicativo do auxílio Brasil como o do Caixa Tem estão disponíveis no Play Store, tanto para Android ou iPhone (iOS).

Quem recebe hoje (25/10) o Vale-Gás é o número final do NIS 0. O valor do auxílio Vale-Gás é referente ao preço médio de um botijão de 13 quilos, já em 2023 está previsto para que esse auxílio volte a ser metade do preço médio referente ao botijão de gás.

Veja também: Programa Vale-Gás chega a sua ÚLTIMA semana de pagamento; consulte

O auxílio Vale-Gás pelo Brasil

Por todo lugar do nosso grande Brasil foi distribuído para as famílias de baixa renda o Vale-Gás referente ao valor do botijão de gás de 13 quilos, que normalmente é o que todos compram, como o preço ficou muito alto milhares de famílias não estavam conseguindo comprar, devido a isso o Governo Federal resolveu criar esse benefício para ajudar a população.

O Ministério da Cidadania compartilhou que o lugar que mais tem beneficiários do Vale-Gás é a região do Nordeste, que beneficiou cerca de 2.83 milhão de famílias neste mês de outubro. Veja as outras regiões:

Sudeste: 1,98 milhões famílias

Norte: 562 mil famílias

Sul: 392 mil famílias

Centro-Oeste: 199 mil famílias

Já na lista de estados: São Paulo atende 813 famílias, Bahia 730 mil famílias, Rio de Janeiro 564 mil famílias, Minas Gerais 525 mil famílias, Pernambuco 463 mil famílias e o Ceará com 420 mil famílias.

Veja também: Veja quais benefícios podem CONTINUAR em 2023; saques já estão PREVISTOS