Quais são os melhores celulares para usar o 5G?

Com a tecnologia avançando a cada dia, os celulares não podiam ficar de fora, com isso, o 5G é a última geração de conexão móvel até o momento e já está se espalhando pelo Brasil.

O 5G visa entregar mais velocidade comparamos com o 4G ou 3G, entretanto até o momento não é todos que podem ter o 5G no celular até porque o aparelho precisa ser compatível com essa nova configuração.

Devido a isso, trouxemos algumas dicas de alguns celulares que suportam o 5G para você poder escolher e abusar dessa nova tecnologia que logo logo se tornará a mais usada no Brasil, afinal, quem não ter consumido conteúdos e fazer as coisas na internet com mais rapidez, não é mesmo? Segue as dicas

POCO M4 Pro 5G

Esse é o primeiro celular que colocamos na lista que pode ser uma opção para você comprar e fazer o uso do 5G. A tela deste aparelho é 6,6 com a resolução FullHD, o suporte de imagens tem uma resolução cinematográfica em DCI-P3, é o que deixa o aparelho em destaque e mais desejado, além de ter um bom custo benefício custando em 1.500, mas em algumas lojas você consegue encontrar mais barato, ele foi lançada no ano de 2021.

Ele é um das versões mais potentes e sua taxa de atualização é de 90Hz.

Redmi note 10 5G

Esse é o segundo da nossa lista que também chegou para arrasar. Com a marca da Xiaomi ele tem diversas variações, mas o Note 10 tem destaque pelo seu potencial de suportar o 5G, custo benefício e também pelo design, pois na parte traseira são 4 câmeras com o principal de 48 MP (f/1.79).

Além disso, também tem tipo um anel que circula a câmera que é denominada como a principal trazendo um charme em seu design. Este aparelho pode ser encontrado por R$ 1.169,00. Todavia, ele também possui memória RAM 4 GB, mas com o cartão microSD tem uma expansão de até 128 GB e se destaca principalmente por sua bateria que pode durar o dia todo, uma potência de 5.000 mAh.

Galaxy M23 5G

O terceiro da nossa lista é o famoso recém lançado da marca Samsung, ele é indicado principalmente para as pessoas que não desejam gastar muito mas que gostam de uma boa performance. Sua memória RAM é de 6 GB em conjunto com Qualcoom Snapdragon 750G. Devido a isso, este aparelho proporciona ao usuário usar vários aplicativos com fluidez e rapidez, e seu display de 6.6.

Para o usuário ter ainda uma melhor visualização de seus conteúdos no aparelho, ele garante uma taxa de atualização de 120 Hz. Em sua traseira ele possui três câmeras para conseguir tirar a melhor foto possível e o seu sensor principal é de 50 MP (sensor conhecido como ultrawide) com ele você consegue ter uma melhor resolução na hora de criar conteúdos e principalmente compartilhar para não perder a resolução.

Sua bateria é de 5.000 mAh, este aparelho pode ser encontrado de até R$ 1.349,00.

Moto G62 5G

O último da nossa lista de dicas de aparelho que suportam o 5G é o Moto G62, quem tem o G52 ou G8 vai entender como funciona pois ambos são bem parecidos com o G62 e pode ser encontrado no valor de R$ 1.500,00.

Sua câmera é de 50 MP, que na verdade é o padrão que mais está se utilizando hoje em dia em aparelhos considerados intermediários, sua ultrawide é de 8 MP. Porém sua câmera frontal a resolução pode chegar ao máximo de 16 MP, Chipset Snapdragon 480 Plus e sua memória RAM é de 4 GB, entretanto o aparelho interno pode chegar a 128 GB.

Sua bateria tem 5.000 mAh e o seu carregador pode carregar o celular 100% em até duas horas.

